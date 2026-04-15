「Hack The Tainan」紅藍軍攻防資安競賽揭幕 4/15至5/15開放報名

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台南市政府與台美資安專家合作，將於6月舉辦資安防護競賽，市府今(15)日上午在沙崙智慧綠能科學城資安暨智慧科技研發大樓舉行記者會，由副市長趙卿惠與美國在台協會高雄分處處長張子霖，共同為第二屆「Hack The Tainan紅藍軍攻防資安競賽」揭開序幕，並宣布該競賽自115年4月15日起至 115年5月15日下午5時止開放報名。

市長黃偉哲表示，面對數位轉型加速與網路威脅日益多元，資安已不只是技術議題，更是城市治理與公共服務韌性的關鍵基礎，市府將持續支持各項資安人才培育與實戰訓練機制，期盼透過競賽激發更多青年學子及專業人才投入資安領域，攜手守護城市數位安全，提升台南整體資安防護量能。

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副市長趙卿惠表示，台南市去年首度辦理紅藍軍實境攻防演練，不僅是技術實力的較勁，更是團隊合作、應變判斷的綜合考驗，競賽結果共發現超過150項系統弱點，於完成修補後，有效提升市服務安全性，充分展現市府對資安治理的重視與行動力。

美國在台協會高雄分處長張子霖表示，面對日益複雜的資安挑戰，強化跨部門、跨領域及跨國合作已成為提升數位韌性的關鍵。台南市以實際行動推動紅藍軍攻防演練，展現對資安治理與人才培育的高度重視，令人印象深刻。美國在台協會高雄分處也期待未來持續與台南市及各界夥伴深化交流合作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。

市府研考會主委王效文表示，本屆競賽以市府正式資訊系統為實戰場域，採線上形式辦理，歡迎有興趣的人報團參加，透過此一攻防機制，鞏固市府與資安專業社群之公私協力模式，進一步強化地方政府整體資安聯防能量與應變能力。

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