Haezee黃瑋昕化身銀白女天使「曼妙曲線全都露」 苦撐20小時冷到發抖

Haezee黃瑋昕。（圖／索尼音樂）

記者林政平報導／ Haezee 黃瑋昕以首張專輯入圍第 33 屆金曲獎最佳新人後，這三年持續在創作路上打磨自己，如今端出全新專輯《UNLOCKED》，上架後隨即獲得樂評一致盛讚。她也在近日釋出專輯中極具靈魂重量的新作〈我為未知活著〉MV，在片中一人分飾白衣女子、天使與「Haezee 本人」三個角色，三種身份在不同維度裡交疊互映，畫面充滿迷離情緒。

這支 MV 幾乎全程在山林取景，拍攝當天天氣不斷變化，時而飄雨，入夜甚至暴雨來襲，氣溫瞬間驟降。Haezee 冷到身體不受控地發抖，加上連續拍攝將近二十小時，只能靠意志力撐完全程。她笑說：「一開機就要強迫自己不要抖，不然根本無法拍。」努力雖然辛苦，但最終畫面呈現極致唯美，也讓她覺得一切都值得。

熬過低溫環境後，回到暖和的棚內拍攝時，她明顯鬆了一口氣：「真的舒服太多了，不過開工將近十八小時，精神已經完全靠撐著。」棚內的段落回到最生活化的她，呈現一種輕柔的性感氛圍，搭配特殊的白色睫毛造型，更添神秘氣質。

