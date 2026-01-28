Hahow執行長江前緯用「學力」撕掉標籤！理想先行的教育創業者，商業叢林裡找「生之意義」
成立Hahow10年來，江前緯形容自己像是從開小船、開遊艇到開航空母艦。
他自承並非天生的領導者人才，擔任執行長面臨許多痛苦，但他希望，透過教育平台，讓人獲得學習的力量，勇於撕掉被外界貼上的標籤。
創業滿10年了，Hahow執行長江前緯，還在努力追求日文的「ikigai（生之意義）」境界。
在Hahow辦公室入口旁的牆上，鑲著四個附有說明文字的圓，由上方逆時針數來依序為「你熱愛的事」、「你擅長的事」、「讓你有收入的事」、「世界需要的事」，只有四個圓全數交疊的那一小片面積，才是身心富足舒適的平衡境界ikigai。
介紹著這面牆的江前緯，眼神閃閃發亮，彷彿是位正在對新成員說明社團精神的大學學長；10年來，江前緯也確實把Hahow這家新創公司，視為如同大學般的學習場域，只不過他本人的學習曲線，充滿了艱辛掙扎的軌跡。
2015年成立的Hahow，是台灣第一個商業化的線上課程平台，針對大眾與企業端的課程合計超過1千5百堂，會員人數則逾1百60萬，雙居業界之冠；2025年公司首度達成全年獲利，下一階段的目標是，3年內首度公開發行（IPO）。
2024年，前總統蔡英文曾接見包括江前緯在內的三名青年創業家，並公開讚許Hahow讓學習更貼近新世代習慣的模式、翻轉了教與學的定義。
乍看之下，37歲的江前緯，已達到許多同齡人無法企及的成就，但他自己，似乎還沒有十足把握。
社會系青年回首10年創業路
像拿著說明書 學開航空母艦
「從大學畢業後，人家說我們來開一艘小船吧！然後有一天醒來，我發現自己在開一艘遊艇。又突然有一天，我發現我在開航空母艦！而且我是邊拿著說明書邊開。」江前緯這般形容超過10年的創業路：「大家都說，我就是那個最適合開航空母艦的人，只有我覺得『我怎麼會是那個人？』」
那艘長成航空母艦的小船，就是今天員工數已經超過1百人的Hahow。但回首當初會有這艘船，其實是誤打誤撞的結果。
創業前，江前緯曾在創見資訊擔任北歐區業務，儘管台大社會系畢業的他，如願進入了人人稱羨的科技業，內心卻還是藏著探索開發的火種。他發現，身邊許多人很會念書，卻因為無法跨領域學習自己真有興趣的知識，悶悶不樂，例如他自己曾想學寫程式，卻不得其門而入。
為此，他在工作之餘與友人成立才藝交換平台Skillhopping，促成不同大學的學生交換專業，例如實踐大學學生教台大生繪畫、交大電子系與台大財經系學生相互學習等。這個回響熱烈的平台，成了Hahow的起點。
江前緯目前身兼Hahow董事長和執行長，但他對於擔任領導者的角色，其實充滿不安。他自承，學生時代課業表現普通，但人緣很好，最常拿「群育獎」；在他眼中，創業家需要鋼鐵般的意志及果斷的決策力，這些都不是他「天生內建」的人格特質。
舉例來說，新創公司必須不斷在設定好的時程內達成目標，才能持續獲得投資人信任注資；在成長壓力下，一旦員工績效未能達標，他就得扮演與老戰友告別的角色，這對他來說極為痛苦，「我甚至很想fire（開除）自己。」他說。
此外，嚴謹的財務評估，是一位合格執行長的基本功，偏偏社會系出身的江前緯，經常直覺先選擇「熱愛的事」及「世界需要的事」，許多公益導向的計畫通常不是其他學習平台會碰的領域。
公益考量往往優先於利潤
遭逢生存危機 才學會財務評估
例如，Hahow自2022年起受新竹監理所委託，替需要定期受訓的卡車司機製作車輛防制滲漏指引、綑綁裝檢等線上課程，目前已擴大到全台7大監理所，完課人數超過56萬人；2022到2023年間，Hahow近乎無償提供法務部矯正署轄下少年觀護所受刑人包括Line貼圖製作、烹飪與烘焙等「第二技能」課程，有學員完成課程後，做出「煞氣！」這類充滿江湖味的貼圖，讓江前緯印象深刻。
這些充滿理想色彩、財務回報卻很蒼白的專案，總是讓江前緯在董事會承受壓力，「董事會認為公司應該先賺夠多錢，再做公益，我覺得他們說得也沒錯。」江前緯苦笑。
雖然如此，一提到社會議題，江前緯立刻打開了話匣子，細數「協助孩童面對父母離婚」、「與失智長者共處」、「得了癌症怎麼辦」等課程，他神情嚴肅地說：「我知道沒有人想要買這種課程，但它們都是社會的重要議題。」
「其實是到了社會系，才讓我理解到，我能上台大，不是因為我很聰明很努力，是因為我很幸運……，我想拿這份幸運來做更好的事。」儘管了解必須在商業與理想之間取得平衡，但江前緯就是下意識優先思考社會價值。
這份在商場上顯得天真的堅持，也讓Hahow在疫情過後，線上學習平台競爭者不斷浮現、自媒體網紅當道的產業環境下，面臨嚴酷的競爭壓力。
Hahow投資人、心元資本合夥人成之璇觀察，Hahow原本占據市場第一位置，疫情後面臨用戶回歸實體場域、競爭對手加入、AI顛覆教育等衝擊，幸好有江前緯帶領組織轉型，才能存活下來，並重新站穩腳步。
更嚴謹地進行財務評估，是江前緯遭逢公司生存危機之後，最大的轉變。
原本就會到大學推廣部修習財務管理相關課程的江前緯，意識到無法光憑一己之力駕駛「航空母艦」，因此從業界招攬經驗豐富的財務與人資主管，目前還在尋找新的營運長。
現實也逼著江前緯開始探索如何整合資源，面對具有公益性質的專案時，浪漫的社會系畢業生，終於不再熱血一湧就傾全力投入，學會務實地評估企業贊助。例如，團隊發現有位外國人小飛，相當熟悉台灣溪流水域分布，希望邀請他開設溺水自救課程。若是原廠設定的他，肯定會不計成本地投入；現在的他則會設想：這些課走募資平台會有人買嗎？哪家保險公司可能願意贊助？
「2025年是內部很辛苦的一年」，Hahow策略總監蘇圓媛說，要從新創走進資本市場，勢必要有更多商業化考量，包括評估資源要投放在哪些領域、願景優先或獲利優先等問題；過去一年公司導入許多新規定，追求更健康的財務體質，過程中，她看得出「內心有夢」的江前緯，面臨強烈的矛盾與拉扯。
讓Hahow發展穩健腳步的關鍵，不只健全財務，還包括江前緯對課程內容的堅持，這也是他心目中Hahow最大的競爭優勢。「我們是所有平台裡面，唯一有QC（品質控管）審核團隊的，從創業第一年就有。」江前緯解釋， Hahow從線上教學內容、教材、教法設計都須協助老師，品管團隊則檢查教學內容與文案是否一致。目前品管團隊只有3個人，但運用AI工具可加速事實查核流程。
「品管展現我們對教育理念的堅持。」江前緯強調，Hahow的定位是教育平台，而不只是線上課程的大集錦，絕不會為了快速衝高營收，上架不適合的課程。
對於內容的堅持，也讓團隊從不同管道挖掘出能量驚人的素人講師，打破傳統教學的疆界。例如擅長歐美式手繪插畫的插畫家「水晶孔」，就是在大三那年被Hahow在市調時發掘，主動邀約開課，當時她怕身分曝光，開課時不敢露臉、甚至變聲。
這項課程開啟了許多學員的視野，Hahow平台可見歷年來許多人留言大讚水晶孔的教法讓他們大開眼界，「很多知識在台灣不太會知道」。水晶孔後來赴美留學，曾擔任迪士尼藍天、皮克斯動畫工作室的設計師，也陸續出版創作書籍。
規畫IPO之後交棒
專注多元課程 最在意的還是內容
各種學員對課程內容的正面回饋，就是支撐江前緯前進的一大動力。有學員表示，自己是聽障，平常去上實體課程很痛苦，也不好意思跟老師說聽不清楚，而線上課程有字幕，還可不斷重複觀看，對他幫助很大。也有學員分享，身為男生要學設計，但是父母不允許，透過Hahow的課程可以畫得好開心。
他認為，這些回饋，證明了人可以透過學習，撕掉原本的標籤，體現了教育的力量。
隨Hahow擴大規模、準備IPO，江前緯也已規畫好自己的下一步。
「IPO之後我要找人接班，我想要當內容長就好了。」他說，回首當初的期許是「打造多元不受限的線上學習平台」，他自認已經做到，接下來，他希望可以聚焦在讓平台的內容更多元豐富。
成之璇觀察，很多公司IPO之後，確實會找專業經理人來接手，谷歌（Google）就是很好的案例，畢竟，開創新事業與企業經營，需要的是不同技能組合的人才，少有人可以兩者兼顧，身為投資人的她也支持江前緯的規畫。
展望下一個10年，江前緯希望可以重新定義學歷這件事。比起一個人畢業自哪間學校，更重要的應該是一個人的「學力」。只要有不斷學習的力量，不管幾歲、在哪都可以持續進修，成為真正能夠解決問題、因應時代進步的人。
勇於撕掉學歷標籤、開發心中的學習熱情，這是江前緯心中「新人才」的定義，也是他自己體現的模樣。不知不覺中，他其實已經找到自己的生之意義。
