Hami揭露年度最強閱讀大神 名人推這幾本書

[NOWnews今日新聞] 電子書訂閱平台Hami書城公布平台閱讀數據，年度最強使用者，最高紀錄年閱讀時數累積達23萬分鐘，等同一年有160天都在閱讀，堪稱「閱讀大神」。同時為迎接長達九天的農曆春節假期，Hami書城也推出「名人走春書單」，邀請企業、文化、媒體領域的六位代表人物分享推薦讀物。

Hami書城擁有超過100萬名活躍會員，除了一天閱讀160天的閱讀大神外，依序為年讀123天、116天的重度讀者。平台分析結果顯示，重度閱讀者，一年翻閱量平均突破4,000刊次，內容高度集中於報紙、國際情勢與時事解析，等同每天吸收超過10份報章雜誌。

Hami書城表示，這樣的閱讀行為，與股神巴菲特每日大量閱讀超過500頁、建構決策基礎的習慣高度相似；不同的是，這群讀者將 Hami書城當作個人專屬情報中心，在零碎時間中，持續累積判斷世界的能力。在推崇快、狠、短的影音時代，這群人用最慢的方式，累積最厚的知識。

Hami 書城也推出「名人走春書單」，邀請橫跨企業、文化、媒體領域的六位代表人物，分享他們的假期閱讀選擇。

中華電信董事長簡志誠分享「5 Good-book」心法，推薦《我們為什麼要懷疑？》等好書，助讀者智慧充電。

于美人則推薦《于美人說書》及《穿石》，邀請讀者從成語品味人生酸甜苦樂。

春水堂科技娛樂公司董事長孟義超推薦世界名著：馬奎斯《百年孤寂》，引領讀者進入文學殿堂。

文總秘書長李厚慶分享了《臺灣甜》，要大家用台灣味點綴春節午後！

厭世哲學家的書單是《成為 AI 無法取代的那個人》，希望你在假期中找回平靜。

床邊圖書館館主婉則透過《中年之路》，開始朝第二人生探索。

Hami 書城也針對不同族群，規劃了「I人」、「動漫」、「開運」等系列推薦讀物，讓每個人都能在指尖開啟「閱讀走春」路線。

為了讓閱讀更有溫度，Hami書城即日起開放查詢的「2025 年度個人閱讀成就」活動，讀者可回顧一整年閱讀本數、時數、看最久的五本書，與最常閱讀的五位作家。系統將根據閱讀類型賦予包括「理財達人知識家」、「修練愛情高高手」等七種專屬封號，並支援一鍵生成年度成就分享至社群，以愛書人的身份展現自我。

