Hami 書城揭露年度最狂閱讀大神，一年有 160 天都在讀書

電子書訂閱平台 Hami 書城 今（6）日公布平台閱讀數據，最高紀錄年閱讀時數累積達 23 萬分鐘，等同一年有 160 天都在閱讀；其次是年讀 123 天、116 天的讀者。Hami 書城表示，在推崇快、狠、短的影音時代，這群人用最慢的方式，累積最厚的知識。

為了讓閱讀更有溫度，Hami 書城自2月4日起起開放查詢的「2025 年度個人閱讀成就」活動，讀者可回顧一整年閱讀本數、時數、看最久的五本書，與最常閱讀的五位作家。Hami 書城指出，系統將根據閱讀類型賦予包括「理財達人知識家」、「修練愛情高高手」等七種專屬封號，並支援一鍵生成年度成就分享至社群，以愛書人的身份展現自我。

Hami 書城其「2025年度個人閱讀成就」平台分析結果顯示，有許多「重度閱讀者」，一年翻閱量平均突破 4,000 刊次，內容高度集中於報紙、國際情勢與時事解析，等同每天吸收超過 10 份報章雜誌。Hami 書城表示，這樣的閱讀行為，與股神巴菲特每日大量閱讀超過500頁、建構決策基礎的習慣高度相似。不同的是，這群讀者將 Hami 書城當作個人專屬情報中心，在零碎時間中，持續累積判斷世界的能力。

為迎接長達九天的農曆春節假期，Hami書城也推出「名人走春書單」，邀請橫跨企業、文化、媒體領域的六位代表人物，分享他們的假期閱讀選擇。

．中華電信董事長簡志誠分享「5 Good-book」心法，推薦《我們為什麼要懷疑？》等好書，助讀者智慧充電。

．于美人則推薦《于美人說書》及《穿石》，邀請讀者從成語品味人生酸甜苦樂。

．春水堂科技娛樂公司董事長孟義超推薦世界名著：馬奎斯《百年孤寂》，引領讀者進入文學殿堂。

．文總秘書長李厚慶分享了《臺灣甜》，要大家用台灣味點綴春節午後！

．厭世哲學家的書單是《成為AI無法取代的那個人》，希望你在假期中找回平靜。

．床邊圖書館館主婉則透過《中年之路》，開始朝第二人生探索。

除了這六位名人書單外，Hami 書城亦針對不同族群，規劃了「I人」、「動漫」、「開運」等系列推薦讀物，讓每個人都能在指尖開啟「閱讀走春」路線。

另外為了回饋百萬會員，Hami 書城自2月9日起週週派發全會員 168 元購書金大紅包。此外，2 月 13 日起開放「天天抽紅包」，獎項涵蓋 0元電子書兌換券 與 OMIA PLUS 30天兌換券等好禮。針對情人節檔期（2/14-2/16），書城更祭出加碼回饋：訂閱月讀包即贈 100 點 Hami Point 與 OMIA PLUS 180 天方案，滿足閱讀與學習的雙重需求。

