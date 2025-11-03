Hami Video韓國爽片連發！雙男神李敏鎬、安孝燮《全知讀者視角》熱血打怪；姜河那遊走正邪當《黑白線人》｜11月線上看推薦
11月上架的亞洲片單星光熠熠，斥資300億韓圜打造的奇幻動作電影《全知讀者視角》，從劇情、卡司到特效都話題時十足！故事講述當小說化為現實，唯一知道結局的「普通上班族」成為唯一生機，兩大男神李敏鎬、安孝燮夢幻共演，加上蔡秀彬、Nana、Jisoo一起熱血打怪，在家裡看小螢幕也能爽度百分百。特別提及片中能「召喚昆蟲」的吉永弟弟，是電影中的可愛擔當，看完電影絕對被他大圈粉！
另一部不能錯過的韓國新片是限制級犯罪動作電影《黑白線人》，姜河那、朴海俊、柳海真合體飆戲，揭開韓國販毒產業的黑暗底層。片中角色都在善惡邊界搖擺，尤其姜河那演出的「線人」遊走黑白兩道，風光一時卻遭背叛，看他浴火重生上演復仇大戰十分過癮，是部充滿痛快緊張感的精彩之作。現在就來看看本月還有什麼亞洲強檔即將上架吧！
《全知讀者視角》
2025韓國年度話題大片，集結大場面、動作戲、頂級視效與華麗卡司，李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana、Jisoo眾星齊聚！劇情講述一部連載十多年的小說在完結之日突然變為現實，唯一讀過這部小說的讀者金獨子與小說中的主角劉眾赫及其他夥伴一起，要在崩塌的世界中求生。
播出時間：11月14日
播出平台：Hami Video影劇館⁺
《黑白線人》
姜河那、朴海俊、柳海真大飆演技，直擊韓國販毒產業黑暗面！故事講述渴望破獲毒品案件以求升官的檢察官、遊走在黑白兩道之間的神祕線人，以及充滿正義感的緝毒隊隊長，三方之間的關係角力。某日一場有著多位權貴二代參加的派對遭突襲，意外牽扯出一樁危機四伏的政治陰謀！
播出時間：11月7日
播出平台：Hami Video影劇館⁺
《臨時決鬥》
香港巨星古天樂、周秀娜、王丹妮、梁詠琪攜手合作的爆笑喜劇，故事描述由泰拳界傳奇拳王鍾磊創立的「鍾磊舍」經營困難，漸成婆媽減肥運動之地，某日廣告界女強人林雪發現男友外遇，決定和小三上擂台分勝負，她來到鍾磊舍學拳，準備為自己而戰，鍾磊也受她影響，要跟理念不同的大徒弟來一場臨時決戰。
播出時間：11月7日
播出平台：Hami Video影劇館⁺
《悍匪傳奇》
1980年代曼谷，一名狡猾的小偷犯下一連串重大竊案，警民雙方都毫無頭緒，幸好一位警察不畏艱難，決心將他繩之以法！電影以70年代為背景，揭開了史上頭號通緝犯Tee Yai鮮為人知的人生故事。
播出時間：11月13日
播出平台：Netflix上架
《長椅小情歌》
電影以極為罕見的「長椅」作為敘事主視角，集結廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛、今田美櫻等日本當代實力派演員演出。故事聚焦東京河岸草地上一張靜靜佇立的長椅，它默默見證城市中來來去去的人們，日本攝影名家奧山由之透過公園長椅，吟出一個詩意宇宙，療癒都市生活的疲憊心靈。
播出時間：11月21日
播出平台：CATCHPLAY+、LiTV（friDay影音已上架）
《血怨》
印尼恐怖片，劇情講述瑪雅家中頻頻出現各種離奇現象，她懷疑背後是叔叔和姑姑們在作怪，因為他們總是在覬覦媽媽蘇達希從祖父手中繼承來的房子和土地。然而，其實還有一股更強大的邪惡力量，已經盯上了瑪雅的家人們，這一切似乎跟媽媽房間裡的鏡子有關。
播出時間：11月28日
播出平台：GP+
