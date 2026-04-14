動手玩／CAPCOM科幻新作《人機迷網》PC版初體驗：獨創「駭入」玩法與NVIDIA路徑追蹤視覺震撼
自從CAPCOM在2020年首度公開這款充滿近未來風格的科幻遊戲以來，歷經多次延期，這部正式定名為《人機迷網》 (原名：Pragmata)的作品終於宣告將於2026年4月17日正式推出。這次我們有機會體驗針對媒體提供的PC版本試玩，除了揭開月面基地深處的劇情發展外，更要透過NVIDIA DLSS 4.5帶來的「路徑追蹤」 (Path Tracing)技術，檢視這款大作火力全開下的極致畫面表現。
月球基地的逃亡之旅
《人機迷網》的舞台設定於近未來的月球表面世界，而黛安娜其實是一名具備高水準AI的實體機器人少女，其在遊戲中的正式型號與識別代號為「D-I-0336-7」。
試玩版一開場，身穿厚重太空裝的男主角休 (Hugh)與探索隊伍在月球研究設施內部執行任務時，因不明震動導致與隊長等人分開，並且墜入深處。在甦醒之後，出現在休眼前的，正是識別代號D-I-0336-7的人形機器人，並且在後續由休為其命名為「黛安娜」 (即羅馬神話中的月亮女神)。
而在還來不及弄清狀況之下，月球研究設施內的AI系統則是將休視為入侵者，使得剛剛才協助清理障礙物的機械人開始向休展開攻擊。當休嘗試以手上武器進行反擊，卻發現機械人的裝甲過於厚實，無法有效攻擊。就在陷入絕境之際，黛安娜主動爬上休的背部，開始對敵人進行駭入，讓休能在機械人解除裝甲防護情況下，順利將其擊倒。
顛覆傳統的戰鬥節奏：「雙主角」與「駭入系統」的完美結合
本作的遊玩操作採用「雙主角系統」：玩家可以操作休進行槍械射擊等戰鬥，或是進行移動閃避，而黛安娜則是後援，專門發揮駭入能力破解敵人與機關。
當黛安娜開始駭入敵方機械時，敵人身旁會浮現四方形的解鎖UI介面。玩家需要利用手把的「X」、「Y」、「A」、「B」按鍵，分別對應「上」、「下」、「左」、「右」來操作游標，一旦游標順利抵達「綠色方格」就算駭入成功，即可瞬間解除敵人的裝甲防禦。若游標刻意繞經「藍色方格」，則能延長解除裝甲的時間，並且增加傷害。
在面對初期只會近戰的敵人時，玩家還能冷靜拉開距離解鎖；但當我們推進到更多敵方角色同時出現，或是面臨頭目級別敵方角色時，戰況就變得極具壓迫感。玩家必須在「專注看著格子解鎖」與「觀察敵人動作進行迴避」之間隨時切換注意力，因此在遊玩過程也會考驗玩家操作協調性與進攻策略，例如設法讓黛安娜駭入時可以同時挖出敵方弱點，或是透過電磁網牽制敵方行動。
遊戲中的特效
CAPCOM在設計黛安娜的視覺形象時，其實曾面臨不少挑戰。其原本設定為純機器人，但為了兼具情感表達與全球文化敏感度，最終改以擬人外觀結合生硬舉止來營造「恐怖谷」效應，而遊戲總監趙容熙 (Cho Yonghee)更透露在構思黛安娜的行為舉止，以及其與休之間互動的「距離感」時，曾參考自身育兒經驗作為設計靈感。
至於遊戲本身採用CAPCOM的RE引擎打造，黛安娜在遊戲中的頭髮寫實感表現，更是藉由RE引擎中基於物理的頭髮模擬系統 (Strand hair system)進行渲染。而遊戲場景中的光線追蹤技術則是對應全局光照，藉此產生間接照明的光線投射效果，在PC版本更是借重NVIDIA DLSS 4.5版本中的路徑追蹤技術，藉此呈現多重反彈光照及更高品質的光線追蹤反射效果。
而在採用AMD處理器設計的PlayStation 5 Pro中，則是提供單一顯示模式，並且能穩定運行4K 60fps畫質；Xbox Series X/S與Nintendo Switch 2版本則各自透過畫面升頻技術，分別對應4K、1440p (自720p升頻)及1080p (自540p升頻)的影像輸出表現。
NVIDIA DLSS 4.5加持的硬派科幻光影
筆者這次使用搭載Intel Core Ultra 7 270K Plus處理器，搭配華碩ROG STRIX B860-G GAMING WIFI主機板，記憶體採用G.Skill (芝奇) Trident Z5 RGB DDR5 7200 16GBx2 CL34 XMP 3.0 Ready (型號TZ5RK，共32GB)的PC主機，儲存方面則選用Seagate FireCuda 530R SSD Heatsink 2TB版本，藉此感受《人機迷網》PC版開啟即時光追與路徑追蹤的影像表現。
在路徑追蹤的渲染下，月球基地的視覺表現達到了令人屏息的境界。包含敵方機械人的裝甲、基地內部金屬牆壁與地板的反射，都呈現出極為精準的即時光線追蹤效果。在低重力環境下，燈光投射出的物體陰影與黛安娜啟動駭入時的投影特效，交織出類似《絕命異次元》那種極具真實感且略帶壓迫的環境光遮蔽與動態漫射全域照明。
開啟光線追蹤、路徑追蹤與DLSS光線重建
關閉光線追蹤、路徑追蹤與DLSS光線重建
更令人激賞的是，在結尾那場充滿雷射光束、火花四濺且需要頻繁操作駭入介面的高強度頭目戰中，DLSS 4.5內建的光線重建 (Ray Reconstruction)與畫格生成技術，讓複雜的光影計算與高速運鏡毫不衝突。畫面不僅沒有任何撕裂與延遲，更維持了極度流暢的高幀率表現，讓玩家能完全沉浸在這場充滿史詩感的月球逃生戰中。
小結
歷經將近6年的等待，《人機迷網》用獨樹一格的駭入戰鬥與細膩科幻敘事手法，證明這段打磨時間絕對值得。休與黛安娜的月面冒險才剛拉開序幕，而結合PC硬體與NVIDIA DLSS 4.5路徑追蹤技術的完美發揮，更讓這款作品成為未來最值得期待的視覺與遊玩饗宴。
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