動手玩／全景相機飛上天？ Insta360孵化品牌Antigravity首款8K無人機A1帶來的「無感」運鏡革命

在全景相機領域幾乎已經沒有對手的Insta360 (影石)，近年來不斷嘗試將其影像技術延伸到不同載具上，從運動相機、網路攝影機到手機穩定器。而市場傳聞已久的「無人機計畫」，終於在近日隨著全新孵化品牌Antigravity (影翎)的亮相正式底定。

▲Antigravity A1是Insta360孵化品牌Antigravity (影翎)推出的第一款全景無人機
▲Antigravity A1是Insta360孵化品牌Antigravity (影翎)推出的第一款全景無人機

我們有機會搶先在2026年1月正式上市前，體驗了這款名為Antigravity A1的首款無人機產品。它並非要來單純挑戰DJI (大疆)在空拍市場的霸主地位，而是試圖用Insta360最擅長的全景影像技術，徹底改變市場對空拍運鏡的既有認知，讓使用者能更專注於空拍觀看體驗，並且在後續透過編輯決定拍攝影像運鏡。

而這款號稱具備8K解析度拍攝能力的全景無人機，究竟是市場噱頭，還是影像創作者的下一把神兵利器？

「隱形無人機」的邏輯：徹底解放飛行員的雙手

初次上手Antigravity A1，最直觀的感受並非飛行性能有多猛爆，而是它解決了空拍最難的構圖焦慮，並且讓使用者能更直覺操作無人機。

過去使用DJI Mavic或Mini系列機種時，飛手必須同時兼顧「飛行路徑」與「鏡頭雲台指向」，並且留意無人機是否可能因為障礙物影響飛行。這對於單兵作戰的創作者來說，往往需要極高的操作技巧，才能拍出流暢的精彩畫面，或以特殊運鏡紀錄畫面。

▲Antigravity A1相當輕巧，並且同樣採可折合收納設計
▲Antigravity A1相當輕巧，並且同樣採可折合收納設計
▲張開前後旋翼
▲張開前後旋翼
▲搭配飛行眼鏡使用
▲搭配飛行眼鏡使用

而Antigravity A1的核心概念，其實就是將大家熟悉的「隱形自拍棒」變成了「隱形螺旋槳」。

全景捕捉：機身搭載上下兩組魚眼鏡頭，實現360度無死角拍攝。

演算法隱形：透過即時拼接演算法，無人機本體在畫面中完全消失。

專注飛行：操作者只需要專注把飛機飛到想去的地方，完全不需要管鏡頭朝向哪裡。

在測試過程中，只需要把A1直直往前飛，後期透過App或Studio軟體，就能輕鬆運鏡產出俯視、仰視、側飛甚至旋轉鏡頭的畫面。這種「先拍攝、後運鏡」 (Shoot first, reframe later)的拍攝體驗，不僅延續Insta360過往全景相機的使用體驗，對於不擅長操控雲台的新手來說，更提供極高的操作友善度。

▲Antigravity A1盒裝
▲Antigravity A1盒裝
▲所有配件可以收納進攜行袋內
▲所有配件可以收納進攜行袋內
▲所有配件
▲所有配件

與DJI的差異：駕駛樂趣 vs. 創作效率

如果將DJI的空拍機比喻為「手排跑車」，講究精準的操控與即時的構圖美學；那麼Antigravity A1更像是一台「全自動駕駛的攝影車」。

DJI的優勢： 在於即時圖傳的構圖確認，以及針對長焦段、大感光元件 (如1吋或M4/3規格）的高畫質呈現。如果你追求的是一張極致細膩的靜態風景照，或者需要精確的長焦壓縮感，DJI依然是首選。

Antigravity A1的優勢：在於動態影片的「容錯率」與「創意度」，使用者幾乎不可能錯過任何畫面，因為在飛行過程都以全景形式紀錄下來。特別是在穿梭樹林、建築物等複雜場景時，A1能在後製時隨意切換視角，這是傳統單鏡頭無人機物理上無法做到的。

▲如果將DJI的空拍機比喻為「手排跑車」，講究精準的操控與即時的構圖美學；那麼Antigravity A1更像是一台「全自動駕駛的攝影車」
▲如果將DJI的空拍機比喻為「手排跑車」，講究精準的操控與即時的構圖美學；那麼Antigravity A1更像是一台「全自動駕駛的攝影車」

從Insta360 X5到Antigravity A1：延伸拍攝距離與範圍

對於現有的Insta360 X5或X4機種用戶來說，A1的操作邏輯幾乎是「零學習成本」。

兩者最大的差別在於物理限制，手持X5等機種的運鏡範圍受限於手臂長度與自拍棒長度 (最多能利用3米自拍棒做出偽空拍畫面)；而A1則是將這個「隱形自拍棒」無限延伸到了天空，不僅讓使用者能拍攝更長距離、更大範圍畫面，同時也真正能以無人機形式紀錄更多空拍影像。

值得一提的是，A1支援高達8K的全景錄製規格。這一點非常關鍵，因為全景影片在經過裁切 (Reframing)轉為平面16:9影片後，解析度會大幅折損。過去5.7K的素材裁切後往往只剩下1080p等級的畫質，而A1的8K原始解析度，則確保了裁切後的畫面仍能維持接近4K的清晰度，使其真正具備商業製作的可用性。

觀點：Antigravity 的下一步棋？

Antigravity A1預計在2026年1月正式推出，筆者認為這只是影翎這個品牌的起手式。

▲Antigravity A1不僅僅是一台會飛的全景相機，它更像是為內容創作者提供了一雙「全知之眼」
▲Antigravity A1不僅僅是一台會飛的全景相機，它更像是為內容創作者提供了一雙「全知之眼」

從市場區隔來看，Antigravity顯然不想在「傳統航拍」這個紅海與DJI硬碰硬，他們切入的是「體驗至上」與「創意航拍」的真空帶。

而在接下來，很有可能看到Antigravity依照不同需求推出系列機種：

入門級：針對249公克以下重量法規限制持續推出更多的輕量化版本，主打社群分享與旅遊紀錄。

專業級：可能搭載1吋感光元件，甚至更大面積感光元件設計，主打專業影視製作，解決夜拍噪點問題。

FPV穿越機版本：結合全景相機的FPV，讓飛手即使炸機翻滾，畫面依然能透過水平校正保持平穩，這將是穿越機領域的一大革命。

總結來說，Antigravity A1不僅僅是一台會飛的全景相機，它更像是為內容創作者提供了一雙「全知之眼」。它犧牲了一點點純粹的畫質 (相較於同價位的DJI無人機)，但換來了無可比擬的運鏡自由度。對於想要輕鬆拍出大片的創作者來說，這或許是2026年最值得期待的無人機。

台灣上市資訊

Antigravity A1將於今年2月4日於台灣市場正式推出，提供三種銷售組合：

標準套裝：新台幣39900元

探索者套裝：新台幣49900元

無限套裝：新台幣52990元

每種銷售組合都包括Antigravity A1空拍機、Vision眼鏡和Grip控制器，並且針對不同類型用戶需求提供不同配件及電池。此外，在2月4日晚間6點至2月19日晚間11點59分之間購買任何一款Antigravity A1主機套裝，即可享85折優惠，三款套裝折後售價分別為新台幣33900元、42399元與44999元。

目前Antigravity A1已經可透過Antigravity Store及全球授權零售夥伴購買。

