三星首款三折機Galaxy Z TriFold動手玩：展開就是10吋平板、獨立DeX模式讓生產力爆棚

在華為Mate XT非凡大師掀起三折疊手機話題後，三星終於在日前正式端出旗下首款三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold。筆者實際接觸這款標榜「口袋裡的10吋平板」，並且確定以「Flex G」形式螢幕機身設計的旗艦機種，除了驚豔於其展開後僅 3.9mm 的極致薄度，更對其獨特的「雙向內折」設計與針對大螢幕優化的軟體體驗留下深刻印象。

▲Galaxy Z TriFold即將在台上市

雙內折設計：保護螢幕的更佳解？

不同於競品採取「一內折、一外折」的Z字型設計，Galaxy Z TriFold採用左右向內折 (Dual inward-folding) 的結構。

▲採用Flex G形式折疊螢幕設計

當手機完全闔上時，脆弱的柔性螢幕能被完整包覆在機身內部，兩側的轉軸外罩採用了鈦金屬材質，搭配背蓋的陶瓷玻璃纖維，不僅觸感溫潤且止滑，更大幅降低了攜帶時螢幕刮傷的風險。

雖然是三折疊，但透過升級版的Armor FlexHinge雙軌轉軸，展開過程相當滑順，且展開後的平整度極高。而其展開後的厚度控制在3.9mm，視覺上幾乎只剩下USB-C接口的厚度，拿在手上的配重也相當均衡，沒有預期中的頭重腳輕。

▲正面螢幕採6.5吋規格

▲攤開後的機身僅有3.9mm厚度

▲折合後的機身明顯較厚，足足有12.9mm

▲整機309公克，其實是有點沈

10吋螢幕 + 獨立 DeX = 行動辦公室

Galaxy Z TriFold最大的賣點，無疑是那塊展開後高達10吋的Dynamic AMOLED 2X螢幕。這不僅僅是把螢幕變大，三星這次終於解鎖了玩家期待已久的功能——獨立運作DeX模式。

▲攤開的10吋螢幕使用模式下，可直接開啟Dex桌面模式

在過去，DeX通常需要外接螢幕才能啟動，但在Galaxy Z TriFold則只需一鍵切換，這塊10吋螢幕就會立刻變成熟悉的桌面電腦介面。而這部份也拜賜三星與Google合作設計，讓DeX操作介面能在Android 16作業系統實現單機運作。

實際測試，連接藍牙鍵盤與滑鼠後，它就是一台運行Android系統的小筆電。你可以同時開啟四個視窗，一邊看YouTube、一邊回覆 LINE、還能同時開著Word打稿，而在Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器加持下，依然有一定執行流暢度，對於商務人士來說，是真的能實現「把辦公室放進口袋」。

▲同樣支援三星Galaxy AI，並且對應Google的Gemini AI

2億畫素相機與續航配置

在機身如此輕薄的情況下，三星還是在機背塞入了一顆2億畫素的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素超廣角鏡頭與1000萬畫素、支援最高30倍放大的3倍光學望遠鏡頭，凸起的相機模組設計語言則與Galaxy S25系列相仿，至於內外視訊鏡頭則都採用1000萬畫素規格。

至於三折疊最讓人擔心的續航問題，三星透過分散配置在三個區塊的電池，湊出了5600mAh的總電池容量，並且支援45W有線快充。雖然實際續航仍待長期測試，但以物理容量來說，已比許多直立式旗艦機還大，應對一整天的混合使用應該不成問題。

小結：台灣確定引進，考驗荷包深度

Galaxy Z TriFold目前僅提供「瀚夜黑」單一配色，整體質感相當沉穩內斂。雖然韓國首發價格換算台幣約7.6萬元起跳，確實考驗著消費者的信仰與荷包深度，但考量到它同時取代了頂規手機與小尺寸平板，甚至能應急充當筆電使用，其帶來的科技創新體驗確實是目前市場較特別表現。

台灣三星已確認將引進這款三折疊旗艦，對於追求極致科技與生產力的使用者來說，絕對是今年底最值得關注的壓軸大作。

建議售價方面，Galaxy Z TriFold將以新台幣89900元價格於台灣市場銷售，預計12/19正式上市，並且將從12月23日開始出貨。

▲Galaxy Z TriFold將以新台幣89900元價格於台灣市場銷售，預計12/19正式上市，並且將從12月23日開始出貨

