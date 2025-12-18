三星首款三折機Galaxy Z TriFold動手玩：展開就是10吋平板、獨立DeX模式讓生產力爆棚
在華為Mate XT非凡大師掀起三折疊手機話題後，三星終於在日前正式端出旗下首款三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold。筆者實際接觸這款標榜「口袋裡的10吋平板」，並且確定以「Flex G」形式螢幕機身設計的旗艦機種，除了驚豔於其展開後僅 3.9mm 的極致薄度，更對其獨特的「雙向內折」設計與針對大螢幕優化的軟體體驗留下深刻印象。
雙內折設計：保護螢幕的更佳解？
不同於競品採取「一內折、一外折」的Z字型設計，Galaxy Z TriFold採用左右向內折 (Dual inward-folding) 的結構。
當手機完全闔上時，脆弱的柔性螢幕能被完整包覆在機身內部，兩側的轉軸外罩採用了鈦金屬材質，搭配背蓋的陶瓷玻璃纖維，不僅觸感溫潤且止滑，更大幅降低了攜帶時螢幕刮傷的風險。
雖然是三折疊，但透過升級版的Armor FlexHinge雙軌轉軸，展開過程相當滑順，且展開後的平整度極高。而其展開後的厚度控制在3.9mm，視覺上幾乎只剩下USB-C接口的厚度，拿在手上的配重也相當均衡，沒有預期中的頭重腳輕。
10吋螢幕 + 獨立 DeX = 行動辦公室
Galaxy Z TriFold最大的賣點，無疑是那塊展開後高達10吋的Dynamic AMOLED 2X螢幕。這不僅僅是把螢幕變大，三星這次終於解鎖了玩家期待已久的功能——獨立運作DeX模式。
在過去，DeX通常需要外接螢幕才能啟動，但在Galaxy Z TriFold則只需一鍵切換，這塊10吋螢幕就會立刻變成熟悉的桌面電腦介面。而這部份也拜賜三星與Google合作設計，讓DeX操作介面能在Android 16作業系統實現單機運作。
實際測試，連接藍牙鍵盤與滑鼠後，它就是一台運行Android系統的小筆電。你可以同時開啟四個視窗，一邊看YouTube、一邊回覆 LINE、還能同時開著Word打稿，而在Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器加持下，依然有一定執行流暢度，對於商務人士來說，是真的能實現「把辦公室放進口袋」。
2億畫素相機與續航配置
在機身如此輕薄的情況下，三星還是在機背塞入了一顆2億畫素的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素超廣角鏡頭與1000萬畫素、支援最高30倍放大的3倍光學望遠鏡頭，凸起的相機模組設計語言則與Galaxy S25系列相仿，至於內外視訊鏡頭則都採用1000萬畫素規格。
至於三折疊最讓人擔心的續航問題，三星透過分散配置在三個區塊的電池，湊出了5600mAh的總電池容量，並且支援45W有線快充。雖然實際續航仍待長期測試，但以物理容量來說，已比許多直立式旗艦機還大，應對一整天的混合使用應該不成問題。
小結：台灣確定引進，考驗荷包深度
Galaxy Z TriFold目前僅提供「瀚夜黑」單一配色，整體質感相當沉穩內斂。雖然韓國首發價格換算台幣約7.6萬元起跳，確實考驗著消費者的信仰與荷包深度，但考量到它同時取代了頂規手機與小尺寸平板，甚至能應急充當筆電使用，其帶來的科技創新體驗確實是目前市場較特別表現。
台灣三星已確認將引進這款三折疊旗艦，對於追求極致科技與生產力的使用者來說，絕對是今年底最值得關注的壓軸大作。
建議售價方面，Galaxy Z TriFold將以新台幣89900元價格於台灣市場銷售，預計12/19正式上市，並且將從12月23日開始出貨。
更多Mashdigi.com報導：
SpaceX開始為2026年「超級IPO」做準備、估值衝上8000億美元，Google母公司默默躺賺？
傳Intel斥資收購AI晶片獨角獸SambaNova的金額大幅縮減為16億美元
其他人也在看
你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐
[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。 以下是５個該換新手機的徵兆： 1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。 2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。 3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 39
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 29
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測
現代人幾乎無法離開智慧型手機，但日本專家警告，長時間、無節制使用手機，恐導致大腦記憶混亂、思緒疲勞，甚至出現所謂的「手機失智症」。這種現象最常見的表現之一，就是連前天晚餐吃什麼都想不起來，引發網友熱烈討論與共鳴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
舊手機硬撐以為能省錢？專家打臉「可能損失更多」 5大現象中了就換
您還在用好幾代前舊款手機嗎？許多人認為手機還能充電、接收訊息就可持續服役，不過科技網站指出，事實上這可能只是「自欺欺人」，雖然近年手機價格不斷攀升，不過功能與性能更加先進，當手機出現5大現象，就是提醒您該換手機的時候，若一昧堅持將手機用到無法使用為止，損失可能更大。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 1
蘋果「機海戰」開打4台鏈全面充電！一年半狂丟七款新iPhone 折疊機、20周年神秘機全來了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導蘋果正準備啟動近年最密集的新機攻勢。外電披露，蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少7至8款iPhone新機，節奏明顯快於以...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
「掃地機器人始祖」iRobot破產震撼市場！機器人概念股該趁勢抄底還是快閃避險？
曾被視為智慧家居代名詞掃地機器人始祖 iRobot，正式申請破產保護並由中國杉川公司收購，標誌著一個時代的終結，即便美國政府釋出將機器人列為戰略產業的政策利多，仍難以挽回其財務頹勢。本文將深入剖析 iRobot 如何從市占龍頭走向殞落，檢視技術護城河失效的關鍵原因，以及投資人該如何從iRobot 案例中，重新定位機器人供應鏈的投資策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
掃地機器人鼻祖市值蒸發9成9！iRobot聲請破產 「這國」債主將當接盤俠
掃地機器人鼻祖正式倒下。美國家用機器人公司iRobot近日向法院聲請第11章破產保護，啟動重整程序，並由中國主要供應商深圳銀星智能科技接手全部股權，曾經風靡全球的Roomba品牌，正式走向退市與易主命運。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝數位生命線維繫關鍵
論壇中心／綜合報導海纜七法今（16日）全數三讀通過，繼上週的自來水法、電業法、天然氣事業法，剩下的4項法案，包括氣象法、商港法、電信管理法、船舶法也都一一通過。其中電信管理法第72條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中國經濟數據水很深 成長率「含水量」高？ 《人民日報》頭版刊登習近平談話 要地方政府追求「沒有水分的增長」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
vivo S50 Pro mini外觀致敬iPhone Air，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5處理器、6500mAh電池
vivo稍早揭曉S系列最新機種vivo S50與S50 Pro mini，其中S50 Pro mini的外型設計很難不讓人聯想到iPhone Air，但vivo顯然在「輕薄」與「續航」之間做出完全不同的選擇，在6.31吋機身中塞入了驚人的6500mAh容量電池。Mashdigi ・ 17 小時前 ・ 發起對話
Google搜尋首頁加「＋」新功能 上傳圖片就問AI
【記者趙筱文／台北報導】Google搜尋首頁向來以簡潔介面著稱，多年來變化不大，不過近期有用戶發現，Google正悄悄替搜尋首頁加入全新的「＋」選單，進一步強化AI搜尋的使用情境。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家公園登山報到APP即日起上線！ 一鍵發送座標簡訊求救
內政部國家公園署推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能，如遇緊急狀況也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
想不起前一天晚餐吃啥嗎？ 日專家：恐是「手機失智症」
現代人的生活難以脫離智慧型手機，日本專家提醒，如果長時間使用讓大腦疲勞記憶混亂，就有可能出現「手機失智症」。最常見的狀況就是忘記前一天晚上吃什麼。貼文一出，廣大網友驚呼完了，我真的想不起來。不過也有人...華視 ・ 1 天前 ・ 1
Pornhub傳2億筆高級付費會員資料外洩
[NOWnews今日新聞]全球知名成人網站Pornhub驚傳高級付費會員資料外洩，知名駭客集團「ShinyHunters」16日宣稱竊取PornhubPremium用戶的資料，並威脅以比特幣作為贖金，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 1
大摺疊成主流！三星Galaxy Z TriFold三摺疊搶先擴張想像 Apple推動市場普及
隨著智慧型手機型態不斷演進，Sa…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話