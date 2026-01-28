Hang Ten新裝浪騰馬躍 adidas球鞋地瓜球跳躍
各大服飾以馬年為新品主軸，讓大人小孩過年穿出時尚。Hang Ten主打「Hang Ten×洪福田」《浪騰馬躍》聯名系列；UNDER ARMOUR把奔馬無懼的速度感融入帽款和服飾設計；adidas將夜市小吃地瓜球、街頭最熟悉的路邊招牌、機車騎士化身成鞋款和衣服；New Era則把馬年圖樣融入全新帽款。GU將送出實用生活小物，加碼抽Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機。
「Hang Ten×洪福田」《浪騰馬躍》馬年聯名系列上市，Hang Ten攜手台南版畫藝術家洪福田，以傳統版畫工藝為創作基底，結合品牌衝浪精神與哈哈熊IP，將「浪騰」的前行動能及「馬躍」的奔騰好運，濃縮為充滿力量的馬年圖騰。
首推990元的浪騰馬躍聯名上衣，即日起到2月22日單筆消費滿3,000元且含浪騰馬躍聯名上衣，就能帶走限量針織手提包。另有以暖溫衣和AeroKnit空氣針織２大機能系列，回應近期溫差變化大的日常需求，幫民眾輕鬆應對多變的氣候。
UNDER ARMOUR以「奔馬無懼」為核心意象，將速度、力量以及勇氣注入新年戰袍。以紅、白、黑為主軸配色，搭配適合亞洲身形的寬鬆版型設計，打造兼具機能和時尚的新年穿搭風格。服飾細節融入駿馬側臉意象的輪廓縫線、馬蹄造型標誌和特殊馬鬃毛印花設計，呈現低調卻富含巧思的東方美學。
多款單品選用重磅HW Terry和刷毛面料製作，兼顧保暖性和舒適度，其中更在系列外套、長褲特別加入馬頭圖案反光設計，提升夜間活動的實用機能，同時展現俐落有型的運動態度，無論是春節期間走春、訓練或日常穿搭都合適。
adidas全新城市插畫系列巧妙融合多樣的在地文化元素，把街頭最熟悉的路邊招牌、機車騎士通通化身為Ｑ版插畫，在服裝正面點綴台北獨有TAIPEI字樣，呈現具識別度的穿搭亮點。還有以「地瓜球」為靈感的SPIRITAIN 2000 GORE-TEX鞋款，鞋後跟印有金黃酥脆的雙色地瓜球圖樣，下方以銀色弧線描繪出攤位上的鍋具，搭載GORE-TEX防水科技，為多變潮濕的天氣環境提供優異的防護表現。
New Era力推「YEAR OF THE HORSE」新年系列，將中國傳統文化意涵融合美式街頭時尚美學，跳脫傳統新年大紅色調，涵蓋黑色、胡桃木色及石色等沉穩冬日色系，以金色作為新年靈魂設計，包含9FIFTY、9FORTY、9FORTY A-FRAME、9TWENTY SMALL及水兵帽。服飾同樣呼應馬年精神，外套融入仿馬毛異材質布料設計，運用於衣領位置，象徵奔馳不羈的自由靈魂，為整體造型注入更鮮明的街頭態度。
GU展開新春檔期，首週(2/6~2/12)單筆不限金額消費且追蹤GU官方IG，即可獲得「GU馬年紅包春聯組」;購物滿1,000元且於GU網路商店下單、到實體店舖取貨，加贈「GU衣纖木手機座」。第2週(2/13~2/19)單筆買滿1,800元送「GU 吊掛旅行收納袋」。
另外，每個LINE 帳號每天都可參與「馬到成功 LINE刮刮樂」(2/2–2/22)，最高有機會刮中LINE POINTS 666點；年假最後3天(2/20–2/22)，加碼抽「Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機」或「Philips 頂級版直立式3段蒸氣掛燙機」。
