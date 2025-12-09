Harman Kardon SoundSticks 5 音響系統開箱使用分享：經典值得擁有！音質與功能都大升級
對於 Harman Kardon SoundSticks 系列經典喇叭我已經想買很久了！據了解 SoundSticks 的歷史始於 2000 年，是由 Harman Kardon 與 Apple 合作推出的；沒錯，產品設計界或 Apple 粉絲們一定都知道曾任 Apple 設計總監的 Jony Ive，而第一代的 SoundSticks 就是由 Jony Ive 所操刀設計，在那個我認為算是「透明」風潮尾聲的年代，有個相當具有歷史代表性的意義。就連這款產品還被紐約現代藝術博物館（MoMA）永久收藏，其獨特透明的設計早已成為藝術品不用大家多做解釋。而後 SoundSticks 歷經多次改款，從 2004 年的 II、2009 年的 III、2012 年的 Wireless，到 2020 年推出外觀全新的第四代 SoundSticks 4，以及 2025 年的 SoundSticks 5，Harman Kardon 都不斷持續在聲音、燈光，以及智慧功能與連接埠做許多升級。
而這篇，就是要來為大家開箱這款我超級喜歡的 Harman Kardon SoundSticks 5，有別於 Harman Kardon 自家的 Aura Studio 4 的單件式音箱設計，SoundSticks 5 是採用 2.1 聲道設計，因此擁有極佳的立體音場環繞感，加上它的低音喇叭這次大升級，剛買回家就可以感受到在家「開趴」的威力！
SoundSticks 5 支援藍牙 5.4、LINE in 與 HDMI ARC ，能輕鬆整合電視、串流影音或遊戲設備，帶來臨場感十足的娛樂體驗！
經典透明設計
SoundSticks 5 承襲標誌性的透明圓頂造型，搭配金屬質感細節與抬高設計的重低音，讓視覺層次更具張力，優雅融入居家空間。觸控操作巧妙整合於右側衛星喇叭底部，帶來簡潔直覺的操作體驗。
三分頻設計 細膩精彩還原音樂層次
SoundSticks 5 採用三分頻音響架構，搭載雙絲膜圓頂高音、中音驅動單體與向下發聲重低音，因此能夠呈現強勁低頻、清晰人聲與細緻樂器還原，從輕音樂到派對播放都能展現飽滿音效。
燈光律動，打造沉浸氛圍
SoundSticks 5 內建燈光秀功能，預設 5 種燈光主題隨音樂節奏變換色彩與動態光影，還可從 APP 應用軟體調整靜態燈光讓使用者在放鬆、浪漫或熱鬧場合中，享受聲光合一的氛圍感受。
Harman Kardon SoundSticks 5 開箱
其實在入手 Harman Kardon SoundSticks 5 之前我一直對於黑或白色的選擇很猶豫，畢竟各有其魅力，而且要搭配喇叭擺放的空間位置來決定。黑色加上燈效我覺得最對味，而白色不做強烈燈效我比較比較百搭，而且應該更能「致敬」第一代的水母與蘋果喇叭吧？
沒錯！最後我選擇白色款式；光看這彩盒包裝就相當直得收藏啦！
Harman Kardon SoundSticks 5 包裝內主要包含有 Harman Kardon SoundSticks 5 三件式喇叭（左、右聲道和重低音主機）、電源線（台灣公司貨附上多國地區的不同款式）、快速入門指南，以及安全說明與保固卡。
首先來看這顆最有份量的超低音喇叭（內含所有電路設計，包含擴大機、I/O、相關電子控制、Switching Power..）；根據官方的資訊顯示，配置的擴大機輸出功率最高達 190 W（RMS/峰值）、頻率響應範圍：40 Hz – 20 kHz (-6 dB)、藍牙版本 5.4（支援 Auracast）、HDMI（v1.4）並支援 ARC。
底部可以看到配置一顆 5.25″ 低音單體，以及三顆凸起的避震腳座（都是白色），相較於 Apple HomePod 2 的 4“ 單體真的是大了不少，且容積更多，難怪 SoundSticks 5 的低頻效果比起HomePod 2 強勁許多！
兩個左右聲道喇叭也是採透明音箱與白色單體設計；單支喇叭裡面的高音單體則是 25 mm，中音單體的尺寸是 40 mm（單支有三顆），聲音分離度與音場表現都非常得好！
大家也可以參考上圖的喇叭單體音箱透視圖
主機/超低音單體後方由左至右依序有 AUX in、USB-C（Service/維修用）、HDMI ARC、右聲道喇叭接頭輸入、左聲道喇叭接頭輸入，AC 電源線輸入。
超低音音箱的質感超級好！頂部還有個應該是兼具設計以及作為結構加強與防止產生不必要的共振箱音的圓形凹槽紋路設計。
左右聲道音箱真的是相當的美！背面還有 SoundSticks 5 產品名稱字樣，以及橢圓形的紋理設計，這在發出燈光效果時還有加成的華麗效果！
右音箱下方有觸控按鍵設計，包含燈效的開啟與關閉、音量大小聲，以及藍牙配對按鍵；喇叭線則是相當有質感的白色設計～
音箱底部有大面積的止滑墊設計，且都是一致性的白色配置
左右聲道喇叭的喇叭線設計是「特規」的，加上喇叭線又直接固定在喇叭底座內，因此無法讓你自行更換，而這是簡單好用不複雜的設計 DNA。喇叭線都有標是紅黑記號去區分左或右聲道喇叭，設計十分貼心。
喇叭要怎麼擺放我覺得可以自行根據聆聽環境去做調整，基本上左右聲道喇叭拉越開音場就越廣，且若你中間就是擺放超低音主機的話，中間的音場就不會空洞。而因為是透明音箱設計，因此喇叭後面的物體就會穿透出來，相當有意思！
開啟燈效
若要開啟燈效可以透過右音箱的燈效按鍵去做切換，也可以透過專屬的 APP 來去做控制～
燈光顏色有蠻多種，而且還可以又不同的律動效果，在做音量大小聲切換時，燈效也回隨時上下升降喔！
有燈效設計就是酷！好美好有情調啊！
近拍一下超低音喇叭的燈效給大家看一下，真的是很有設計感！
左右聲道音箱的燈效也是很炫！音箱後面的紋理在燈光反射時產生一絲一絲的線條，有種鎢絲燈泡的古典調性～
APP 介紹
使用產品時建議下載這個「Harman Kardon ONE」APP；這邊整合了產品的各種控制功能，甚至也可以更新韌體，讓你的產品隨時都處於最智慧先進的狀態！
透過 Harman Kardon One App，使用者可快速完成設定、自訂 EQ 與燈效，並隨時更新韌體。同時支援 Auracast™ 技術，可與多台相容喇叭同步播放，打造自由延伸的音場，不論日常聆聽或聚會使用都游刃有餘。
APP 介面設計如上；若有韌體更新會做提示，使用藍牙或者其它訊號源輸入能隨時掌握與切換；此外可以直接選擇燈光主題或是自行去調整燈光的顏色與亮度
燈效律動的速度也是可以調整；此外還有 EQ 調整的功能～
播放聆聽音樂心得
透過手機（iPhone 17 Pro Max）以無線藍牙音訊與 Harman Kardon SoundSticks 5 連接播放流行音樂時馬上讓我對它的低頻下擺與動態表現感受到相當驚艷！真的沒有想到 SoundSticks 5 不只是好看，音樂播放的表現更可說是超越它本身的售價了！我可以拍胸補打包票目前市面上應該沒有任何一款同類型（2.1 聲道）產品可以比 SoundSticks 5 有更好的立體音場加上低頻表現！
另如播放 DJ 天王 Alan Waker 的 Sailing 一曲時，你就會對於 SoundSticks 5 的低頻量感給震撼到！使用 SoundSticks 5 來在家或營業場所內開 Party 絕對沒問題啊！
當然身為古典樂迷的我絕對都會測試多首古典曲目在各類型音響產品上；而 SoundSticks 5 帶來相當不錯的立體音場。高中低頻表現可說是十分精準，想不到這套音響系統竟然能夠如此百搭，聆聽爵士樂更是一種享受！
也因此，你除了可以將 SoundSticks 5 擺放在你的臥室、書房內來聆聽音樂之外，也可以擺設在客廳以 HDMI Cable 連接電視，讓電視音效輸出都交給 SoundSticks 5 就對了！往後看電影追劇都十分過癮，平時 SoundSticks 5 更是個藝術品！
SoundSticks 5 黑色款也很帥氣！黑白兩色真的很難選擇啊！
上市資訊
Harman Kardon 全新 SoundSticks 5 家用藍牙喇叭（建議售價 NT$13,990，提供黑/白兩色），台灣由世貨有限公司總代理。
