Harry Winston第一次與晶華合作推出下午茶 只有12月吃得到

Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶，雙人套組NT$2,580。（海瑞溫斯頓提供）

不是每一個人都買得起海瑞溫斯頓（Harry Winston），但是這樣夢幻的品牌並不完全是高不可攀的；Harry Winston在12月份攜手台北晶華酒店，推出Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴的佳節限定下午茶，雙人下午茶套組2,580元一份，而且只販售一個月，是不是應該找個伴攜手嚐鮮？

Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴以「Winston Winter Wonderland冬日幻境」為靈感，融合品牌的工藝與優雅，於晶華酒店一樓的Azie Grand Café做為期一個月的限時供應。作為海瑞溫斯頓首度與台北晶華酒店攜手合作推出的下午茶體驗，以品牌璀璨珠寶的極致美學延伸至食藝創作，從鹹點到甜品皆以頂級食材與晶華的巧手匠心打造，讓餐點皆如瑰麗珠寶般綻放光彩，展現藝術與喜悅的享受。

Azie Grand Café 15公尺的聖誕樹點綴Harry Winston代表性的精緻裝飾。（海瑞溫斯頓提供）

除了味覺倍感尊衝，視覺上也是豐富饗宴： Azie Grand Café裡高達15公尺的聖誕樹點綴海瑞溫斯頓代表性的精緻裝飾，閃耀著藍色與金色光彩，讓享用餐點的貴賓都能跟隨可愛的薑餅人腳步，展開一段滿溢閃耀、甜蜜與節慶魔法的冬日奇幻旅程。

