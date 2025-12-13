過去幾年高喊「2030 年零排放」、大力推動司機換購電動車 (EV) 的Uber，近期策略似乎出現了急轉彎。根據彭博新聞報導，Uber決定大幅縮減原本給予電動車司機的財務獎勵，凸顯其在現實的成本壓力與相關充電基礎設施尚未普及下，即便是平台巨頭也不得不放慢全面電動化的腳步。

Uber暫緩全電動化步伐？傳大砍司機換購電動車獎勵金，坦承持有成本與充電難題仍是阻礙

獎勵金縮水，司機換車誘因大減

為了達成氣候目標，Uber先前曾祭出相當誘人的「零排放獎勵」 (Zero Emissions Incentive)。例如在美國市場，司機每完成一趟電動車行程可獲得額外1美元的補貼 (但每年有補貼額度上限)，甚至與Hertz合作提供Tesla租賃方案。

不過，隨著美國境內電動車市場需求放緩，Uber證實將調整這項政策。新的獎勵計畫將大幅縮水，原本針對所有電動車司機的普惠式補貼，將轉變為針對特定地區或特定車款的有限補助，甚至是將資金轉向用於補貼充電設施的建設，而非直接發錢給司機。

成本、保險、充電時間成「三座大山」

Uber此舉並非無跡可尋，儘管電動車能節省油錢，但對於分秒必爭的Uber司機來說，時間成本才是最大的痛點：

• 充電耗時：燃油車加油只需5分鐘，電動車快充動輒30分鐘起跳，這對司機來說就是「少跑一單」的損失。

• 持有成本：雖然車價有下降趨勢，但電動車的保險費用與維修成本 (特別是碰撞後)依然高於傳統燃油車。

• 二手價崩跌：對於自行購車的司機而言，電動車二手殘值的不確定性也是一大隱憂。

Uber執行長Dara Khosrowshahi先前也曾坦承，電動車轉型的速度比預期來得慢，同時對於許多司機而言，從燃油車轉換到電動車的門檻依然過高。

分析觀點：從「理想主義」回歸「商業現實」

筆者認為，Uber縮減獎勵金的動作，其實是整個汽車產業對電動化態度轉變的縮影。從福特、通用汽車到Volvo等傳統車廠紛紛延後全電動化時程，轉而擁抱油電混合 (Hybrid) 作為過渡方案。

對於Uber這種「輕資產」平台來說，車子不是他們的，成本轉嫁給司機，但如果司機因為換了電動車而賺不到錢，甚至憤而離職，將導致平台運力不足。因此，Uber此刻的「煞車」，更像是一種回歸商業現實的校正。

未來Uber或許會更傾向推廣插電式油電混合車 (PHEV)，或是等待平價電動車與超快充技術真正普及後，再重啟激進的補貼策略。但在那之前，想在App上叫到以純電車款提供服務的Uber司機機率，恐怕暫時會不如預期高了。

