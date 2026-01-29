HBL歐士綸成洗錢共犯 貪入職金帳戶給詐團被起訴

HBL球星歐士綸。（圖／翻攝自YT＠LIKE MIKE SPORTS）





有「東泰字母哥」跟「混血王子」之稱的HBL球星歐士綸，2023年找工作打工時，誤點假求職網站，詐團人資先叫他申辦虛擬貨幣帳戶，再要他把帳戶提供給人資，結果被當人頭戶去詐騙，前後騙了100萬，被騙民眾報案，檢方把歐士綸依幫助詐欺、洗錢罪起訴。

主播：「好，祐瑋再交給歐士綸，Show Time，這是一個雙手爆扣。」

HBL球星歐士綸上演雙手灌籃，技壓群雄，拿下兩分，球場上幾乎所向披靡，不過他最近卻捲入一起詐騙風波。因為他在就讀大學前，提供帳戶給詐騙集團使用，詐得被害人100萬元，地檢署依幫助詐欺、洗錢等罪嫌，起訴歐士綸。

根據檢方調查，歐士綸在2023年暑假期間找打工工作時，找到詐團刊登在社群媒體上的求職廣告，並被高額獎金吸引，在網路上認識了詐團的人資專員，先申辦虛擬貨幣交易平台帳號，再連同自己的銀行帳戶，全部提供給詐團的人資專員。

結果詐團利用他的虛擬帳戶當洗錢工具，前後詐騙4位民眾共100萬元，並將金額轉入歐士綸帳戶。民眾報案後，警方循線找到歐士綸。

歐士綸有195公分，過去讀東泰高中，有「東泰字母哥」和「混血王子」的稱號，一直被視為籃球新星，沒想到卻因為要打工賺錢掉入詐團陷阱。不過檢方也建請法院減輕其刑，讓他改過自新。

