HBL球員用AI判讀X光篩乳癌 勇奪科展二等獎當選國手

開南高一生用AI判讀X光榮獲二等獎，勇闖國際科展為台爭光。（圖 ／翻攝畫面）

台灣國際科學展覽會（TISF）今正式公布得獎名單，來自開南商工的高一學生邵永曦，以研究題目「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」脫穎而出，榮獲技術型高中組最優二等獎，並成功入選國手，未來將代表台灣前往盧森堡，參加國際科學博覽會，為國爭光。

邵永曦拿下技高最優的二等獎入選國手，將代表台灣參與盧森堡國際科學博覽會。（圖 ／翻攝畫面）

值得一提的是，邵永曦不僅在學術研究上表現亮眼，同時也是HBL高中籃球聯賽強隊開南商工的球員之一，兼顧課業、科研與球場表現，展現新世代學生跨領域發展的多元實力，備受評審與外界關注。

廣告 廣告

2026年台灣國際科學展覽會規模再創新高，共吸引來自32個國家、667位師生參與，231件作品進入決賽，顯示台灣科展在亞洲已具高度影響力，大會共頒發數學、醫學與健康科學、工程學科、電腦科學與資訊工程等13個科別的最高榮譽，競爭相當激烈。

邵永曦表示，研究靈感源自家庭的醫學背景，觀察到現行乳癌篩檢主要依賴乳房攝影，不僅設備成本高，檢查過程也讓不少女性感到不適，因此開始思考是否能以更普及、成本較低的胸腔X光作為前期篩檢工具，並結合人工智慧技術進行影像判讀。

在通過醫院IRB審查後，他蒐集罹患乳癌與未罹癌者的胸腔X光影像，訓練深度學習模型，期望讓AI辨識出人眼難以察覺的細微特徵。雖然目前模型整體準確率仍低於傳統乳房攝影，但其陰性預測值高達95.7%，代表若模型判定無癌症，實際未罹癌的機率相當高，具備作為前期機會性篩檢的潛力，邵永曦坦言，研究仍有進步空間，但他對AI領域充滿熱情，未來希望就讀資訊工程相關科系，持續優化模型，期盼能為公共衛生與醫療篩檢模式帶來改變。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生

《世紀血案》變騙局？ 楊小黎凌晨再發聲：合約上表明取得合法授權

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友