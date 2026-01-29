HBL球星歐士綸成洗錢共犯！ 供銀行帳戶給詐團使用被起訴

歐士綸因一時失慮，淪詐團洗錢工具。（圖／翻攝自UBA官網）

就讀國立體育大學球類運動技術學系2年級的歐士綸為奈及利亞、台灣混血，目前19歲，因為不慎點入詐團在社群上刊登的求職網站，受詐團指示申請虛擬貨幣帳戶，提供詐團洗錢。後被詐團所騙的民眾報案後，由檢方偵辦，全案於今日（1月29日）偵結，檢方依照幫助詐欺取財、洗錢罪起訴歐士綸。

擁有195公分傲人身高的歐士綸過去就讀東泰高中，曾為高中籃球聯賽（HBL）的知名球員，擁有「東泰字母哥」、「混血王子」等稱號，他於2023年暑假期間，因為想找打工誤按了詐團刊登在社群媒體上的求職廣告，並被高額的獎金吸引，在網路上認識了暱稱為「AMIS人資專員」的詐團人員。

歐式綸誤信其話術，申設了由現代財富科技有限公司所經營的MAX交易所及MAICION交易所等虛擬貨幣交易平台的帳號密碼，後再連同自己的銀行帳戶全部提供給「AMIS人資專員」。

詐團用上述虛擬帳戶當作洗錢工具，並利用假投資的手法詐騙4位民眾共100萬元，將金額轉入歐士綸帳戶後，再轉匯至MAX交易所及MAICION購入乙太幣進行洗錢。歐士綸因發現職籃的零用金無法被匯入帳戶，才驚覺自己的帳戶已被凍結，後續在被詐騙的民眾報警後，檢警也介入調查，循線找到歐士綸。

桃園市政府警察局刑事警察大隊後續依法扣押現代財富公司中歐式綸名下的乙太幣，並在經國歐士綸同意後，聲請將拍賣乙太幣所得的134萬元撥回給予被害人，倘若有多出的金額將會依法宣告沒收。

台北地檢署今日偵結此案，依照幫助詐欺取財、洗錢罪起訴歐士綸，檢方考量歐士綸年紀尚輕，原有穩定的就學和家庭環境，因為一時貪圖詐團所述的入職獎金，一時失慮導致犯下此案，建請法院減輕其刑，以啟自新。

