HBL男、女8強出爐！光復高中連8屆晉級 東山高中外卡再度驚險過關

114學年度HBL甲級12強賽今（29）日全數落幕，男、女子組8強名單正式出爐。晉級隊伍將於明年2月5日至12日移師新莊、板橋體育館，展開8天7戰的高強度賽程，爭奪前進台北小巨蛋4強決賽的門票。

男子組方面，8強包含南湖高中、南山高中、松山高中、東泰高中、能仁家商、彰化縣成功高中、光復高中與東山高中，彰化縣成功高中則是隊史首度闖進8強。

女子組8強則由北一女中、南山高中、淡水商工、陽明高中、永仁高中、苗栗高商、永平高中與金甌女中組成，各隊實力接近。

今日的兩場外卡賽焦點戰役中，東山高中再度挺過生死關頭，東山以52比45擊退開南高中，連續兩屆透過外卡賽晉級8強。從高一就獲得登錄機會的黃紹恩再度扮演關鍵角色，替補上陣攻下23分、10籃板，展現超齡成熟度。

另一場外卡賽，光復高中則以86比68擊敗三重商工，順利晉級8強，完成連續8屆挺進8強的紀錄。光復在12強複賽以2勝3敗作收，落入外卡賽，但此役從開賽就掌握節奏，首節即拉開雙位數差距，後續三節穩定維持領先，未給對手太多反撲空間。

何鉦凱繳出全能數據，拿下21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，成為場上最大亮點；王耀霆14分、11籃板，金右翔15分，鄭禹恩13分，團隊火力平均。三重商工由李定洋攻下26分、14籃板，但仍難挽敗局。



