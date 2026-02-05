HBL進入南北新紀元 南湖北一的稱霸帝國來了 南湖10砍將投了50個三分球

挾著金華國中稱霸JHBL氣勢，吳正杰(中)親率子弟兵來南湖高中，挑戰HBL總冠軍。 (魏冠中攝影)

來自板凳上的高一菜鳥王以勒，摘下全隊最高14分紀錄。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】HBL高中籃球聯賽鏖戰將近40年，第一次出現這種現象，就是男女甲級的8強賽首見南北稱霸新紀元，所謂南北，指的是台北市兩所公立高中南湖高中、北一女中，其中南湖高中男籃隊在納入JHBL冠軍團隊體系金華幫之後，打出史無前例的全勝優勢，今天在金華幫主吳正杰親自指揮調度下，以秋風掃落葉之姿狂勝東山高中25分，南湖高中本季已經9連勝，且第6度得分超過90分，今天是92比67輕取東山，戰術重點是狂砍三分球，以及給予陳泓宇、王以勒這兩個高一新生最多上場磨練時間，總計全隊三分球出手50次，遠比兩分球還多9球，更可怕的是，12名球員車輪戰過程中，全隊還留下一個令我國16個職籃球隊汗顏紀錄，南湖高中留下單場團隊罰球13次的100%命中率傳奇。

北一女中籃球隊今年被視為HBL最強三連霸大熱門，今天以83比49輕取金甌女中34分，達成本季6連勝的完美任務，雖然今天全隊得分居本學年6戰的最低得分紀錄，但北一女12名女生的車輪戰也達成全員得分的完美紀錄，在駱燕萍總教練鐵面無私要求下，北一女速度發揮淋漓盡致，搶下64個籃板球，瘋狂出手100球，以及本季最多的27次抄截，罰球線上北一女賺到本季最多的22次罰球，也留下本季最低的罰中率22%，很顯然北一女已經做好本季12連勝的計畫。

南湖高中10名球員在三分線外狂射50球，也創下HBL新紀錄。 (魏冠中攝影)

