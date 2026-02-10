HBL高中籃球聯賽前進新莊 四分之一世紀以來的籃球傳奇重現熱潮

連續5年勇闖HBL男甲8強的東泰高中，今年在新莊體育館幸運地創造出8強賽4連勝佳績。 (潘安彥攝影)

新莊體育館已經啟用25年，是北台灣最有名的籃球殿堂之一。 (潘安彥攝影)

新莊體育館已經啟用25年，是北台灣最有名的籃球殿堂之一。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】HBL高中籃球聯賽本季(114學年度)走過漫長7個月的寒冬，終於在新莊體育館看見燦爛春暖的人潮湧現，刻正在新北市(舊名台北縣)的新莊體育館、板橋體育館展開男女8強16校勁旅的激烈熱戰，各校球迷紛紛從彰化、苗栗、台中、台南、新竹、雙北等北部和中部7縣市匯集新莊體育館，為自己的子弟兵加油，也重現昔日HBL的新聞熱潮。

廣告 廣告

最近4年，在職籃國父陳建州掀起的大職籃時代開展下，國內北中南各大城市體育館的高水準職籃賽事不斷，以前獨霸台灣籃球市場的HBL高中籃球聯賽盛況飽受衝擊，加上體育署和運動部的規畫失當，要求高中體總在最熱賣的HBL男女甲級賽事疏散到中南部偏鄉比賽，以致從資格賽、預賽、複賽等三階段比賽驟然失焦，新聞媒體報導校應暴砍了70%的關注量，當然也使得長期支持HBL和UBA大專籃球聯賽的企業界贊助商大失所望，影響了賽事熱度和社會資源的聚焦。

最近5天，HBL甲級賽事重返雙北，一夕之間沉寂了11個月的高中籃球賽事新聞又重新復甦，各校教練、校長、家長、主任也突然走路有風，因為他們期盼已久的校園籃球關注度又回來了，16歲到18歲之間的小球員也突然成為媒體寵兒，尤其今年有兩所高中男籃隊伍南湖(北市)、成功(彰化)突然成為HBL大黑馬，前者是由JHBL長期霸主金華國中老教練吳正杰團隊挹注，後者是昔日JHBL冠軍總教練馬澤閎(原名馬肇明，CBA時代名射手，第三季CBA新人王)率安康國中舊部學生移植中台灣，這兩校的特殊風格已經大幅震撼昔日勁旅南山、能仁、光復、東山、松山、東泰，帶給低迷的HBL市場很正面震撼教育，也幫助校園籃球更多話題與小英雄熱潮。

新莊體育館算是北台灣籃球賽事最熱鬧的大市場，很多人不知道新莊體育館已經有25年歷史，當初HBL高中籃球聯賽就在新莊新館率先開疆闢土，打紅了新莊球場的知名度，因為新莊體育館離新莊捷運站很近，所以該館迅速成為中華體育館燒毀、白館(北體體育館)拆除之後，能壓制臺北市各體育館的最新籃球聖地。

籃球教練小馬哥現在已經升格為馬爺，他成功在中台灣紮根成功高中籃球隊勇闖8強。 (潘安彥攝影)

籃球教練小馬哥現在已經升格為馬爺，他成功在中台灣紮根成功高中籃球隊勇闖8強。 (潘安彥攝影)

中華民國高中體總創辦的HBL，已經有將近40年歷史，深耕台灣績效卓著。 (潘安彥攝影)

中華民國高中體總創辦的HBL，已經有將近40年歷史，深耕台灣績效卓著。 (潘安彥攝影)