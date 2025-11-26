HBL高中籃球聯賽即將開打 男子組率先開戰

記者張翔程／臺北報導

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽將由男子組率先開戰，女甲級預賽則在12月登場，高中體總今（27）日舉行開賽記者會，邀請晉級預賽的男生16強、女生12強各校校長、教練及代表球員出席，宣告新學年度HBL聯賽即將正式開打。

男子組預賽將自11月29日至12月2日起率先點燃戰火，此預賽移師南臺灣高雄中學比賽，而女生組預賽也將自12月18日至12月24日於屏東縣立體育館開打。

男生組從資格賽晉級球隊，包括臺北市成功高中、高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中、開南高中等8校，加上113學年度前8強松山高中、南山高中、南湖高中、光復高中、東山高中、能仁家商、錦和高中、東泰高中，16強全數出列，經過抽籤後，A組為松山高中、東山高中、高苑工商、宜蘭高中，B組為有南山高中、能仁家商、開南高中、北市成功，C組為南湖高中、錦和高中、永平工商、彰縣成功，D組為光復高中、東泰高中、花蓮體中、三重商工，分組前3名將晉級複賽。

女生組部分，忠明高中、南湖高中在外卡戰搭上晉級末班車，與新竹高商、金甌女中4校一同晉級預賽，加上113學年度8強組成新年度預賽12強，預賽A組包括上季冠軍北一女中、淡水商工、南山高中、普門中學、忠明高中及新竹高商，B組則是永仁高中、陽明高中、永平高中、苗栗高商、南湖高中及金甌女中，分組前3名直接晉級，分組後3名進行外卡戰，另取外卡前2名晉級。

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽即將開打。（高中體總提供）