HBL》前冠軍隊光復 外卡末班車晉8強

114學年HBL高中籃球甲級聯賽男生組12強複賽，曾締造2連霸的新竹光復高中在29日外卡賽以86比68力退三重商工，搭上8強末班車，也是團隊連8屆勇闖8強。

光復高中之前已經連5季打進4強總決賽，並在110、111學年完成2連霸，114學年預賽3連勝完美晉級複賽，但在12強複賽先不敵能仁家商、東泰高中，接下來連挫錦和高中、高苑工商，卻在最後1場分組賽6分之差飲恨南湖高中而掉到分組第4，未能以分組前3直進8強，得透過外卡賽爭取晉級。

這是光復高中繼108學年後再度落入外卡賽，所幸排名較前、可以少打1場，面對預賽曾擊敗過的三重商工，光復仍不敢大意，首節打完取得10分領先，就此保持優勢到比賽結束，光復全隊5人得分雙位數，何鉦凱21分、8助攻、7籃板、4抄截、4阻攻，王耀霆14分、11籃板「雙十」數據。

最後一場外卡賽，東山高中和開南高中打出低比分防守戰，東山讓開南第2、第3兩節單節得分都只有7分，最終東山52比45勝出，成為最後1支前進8強的隊伍。

114學年HBL男甲、女甲明年2月5日到12日在新北市板橋體育館和新莊體育館進行8強單循環賽，決定3月份4強總決賽的主角們。