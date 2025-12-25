HBL》劉廷寬、任語璿合攻63分 松山3連勝

尋求衛冕HBL男甲冠軍的「綠色神盾」松山高中，25日化身「綠色雙箭頭」，高三劉廷寬、高二任語璿分別轟下生涯新高的32、31分，聯手以63分火力助隊129比83擊敗彰縣成功高中，12強複賽階段喜迎3連勝。

松山高中去年12強經過外卡賽才搭上8強列車，最後一路摘下隊史HBL男甲第7冠，本季預賽連結複賽開出6連勝紅盤，力求今天面對東山高中能再追加勝利，即可提前確保能以分組前三、直接晉級8強。東山高中昨天63比61險勝開南高中，同樣複賽3連勝到手。

廣告 廣告

本季擔任隊長的松山先發主力劉廷寬，全場23投14中，展現球隊領導者的氣勢，任語璿則有如「柯瑞附身」，三分球14投8中、命中率接近6成，兩人都是首次單場得分突破30，帶動全隊打出充滿得分爆發力的一場賽事，團隊命中率超過6成（82投50中），三分球命中率破5成（37投19中）。

彰縣成功高中U16國手張承曄21分全隊最高，另一先發余玄騰13分、10助攻、6籃板。

男生組複賽另一組南湖高中昨天82比79力克前冠軍隊能仁家商，南湖也是3連勝，同樣想在今天就鎖定8強，能仁則是2勝1敗。