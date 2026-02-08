HBL》南山險退金甌 女生組4強提前底定

去年接下南山高中女籃隊兵符，退役名將文祺在壓力中和球員一起努力，8日在114學年HBL高中籃球甲級聯賽女生組8強賽挺過金甌女中追擊，74比69收下勝利，南山與本階段單循環賽目前4場打完都是4連勝的上季前三名北一女中、永仁高中、陽明高中，提前確定攜手晉級4強。

南山高中女籃曾在88及107學年HBL拿過冠軍，近幾年主教練頻繁換人，幾乎是「一年換一位」，去年由過去有「籃球精靈」封號的女籃退役好手文祺擔任主教練，終於如願讓球隊睽違兩季重返4強。

文祺表示：「當初接下這個重擔，學校就希望我能把球隊帶進4強，很開心球員也都吃下我很嚴苛的訓練，持續有所成長並達成目標。」

在球隊53比50只剩3分領先保險時，南山王峟筑及時投進一記三分球，帶動隊友回敬8比0小高潮，將分差擴大到11分雙位數保險，成功穩住勝果，賽後被全隊選為團隊此役最佳鬥士，從前一位獲獎隊友手中接過傳遞下去的達摩不倒翁，王峟筑也喜極而泣，她說：「自己高中三年，終於是要第一次前進台北小巨蛋，覺得很不容易，才落下淚水。」

王峟筑補充，這個達摩不倒翁是文祺傳遞給團隊，是一個榮譽的象徵、肯定，面對這個賽季剩下的挑戰，王峟筑強調還要加強技巧，幫助團隊場上打得更順。