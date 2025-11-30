HBL》南湖準絕殺彰縣成功 鎖定12強席位
114學年高中籃球甲級聯賽30日南湖高中和彰縣成功高中打出一場精彩內容球賽，落後大半場的南湖在下半場反攻，一舉將分數追上，並在最後2.1秒由陳冠緁投進關鍵超前分，南湖89比87險勝彰縣成功，在分組2連勝鎖定12強複賽席位。
南湖高中預賽階段和彰縣成功、錦和高中及永平工商分在同組，只要分組前三都能晉級12強複賽，南湖首役125比59大勝永平工商，次役再擒彰縣成功，明天預賽最後一場對錦和不論輸贏，都不影響南湖晉級12強複賽，就是看分組第幾出線。
南湖總教練曾哲彥指出，此役能夠勝出，陳冠緁、陳泓宇、王以勒3名高一好手展現大將之風，加上高二、高三學長們也稱職發揮，「泓宇這場判斷好，幾個三分球把比賽拉回來甚至領先，第4節剩14.5秒以勒投進，我們才有辦法續命，再到最後一波進攻發球，以勒拿球被包夾，冷靜把球傳給冠緁投進致勝分，3人這場表現非常好！」
本季尋求衛冕的松山高中，30日靠著第2節28比7猛攻甩開宜蘭高中，終場松山85比51輕取宜蘭高中，松山2連勝也確定前進12強複賽。松山此役4人得分雙位數，高三先發王浚善13分、9籃板。
其他人也在看
首戰主場翻船！中國隊76比80不敵南韓 球評怒斥：基本功太差
體育中心／綜合報導世界盃男籃亞洲區資格賽，中國隊在主場意外以76比80不敵南韓，讓外界相當震驚，各大媒體、球評與球迷紛紛對中國隊火力全開，批評聲浪一面倒。FTV Sports ・ 1 天前
世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵
中華男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭日本以90：64痛宰，表現讓許多台灣球迷大失所望。對此，中華職棒會長蔡其昌發文聲援。 中華男籃昨天進攻全面熄火，上半場落後23分，下半場一度被拉開到30分以...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA》兩隊友得35分沒有他 LeBron James生涯首見
Luka Doncic今天攻下35分，Austin Reaves更攻下38分，聯手帶領洛杉磯湖人在主場以129比119擊敗達拉斯獨行俠，奪下6連勝。這場比賽也出現了湖人球星LeBron James生涯第1次遇到的情況。TSNA ・ 1 天前
NBA／傳球、得分、籃板樣樣通 詹皇稱小丑是「最全面」球員
40歲的湖人當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）是聯盟現役最資深的球員之一，近期在與名人堂球星奈許（Steve Nash）主持的節目中，他分享征戰聯盟近23年來，所見過最全面的進攻...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
AD傷癒重返洛城遭狙擊 湖人雙星發威賞獨行俠連敗
達拉斯獨行俠球星 Anthony Davis 在因小腿拉傷缺席一個月後，於今（29日）重返洛杉磯面對老東家湖人隊。儘管 Davis 獲得洛城球迷的熱烈歡迎，但湖人毫不留情，靠著 Austin Reaves 狂轟 38 分以及 Luka Doncic 的 35 分「準大三元」表現，以 129 比 119 擊敗獨行俠。湖人收下近期六連勝，並在 NBA 盃（NBA Cup）小組賽中橫掃晉級。鏡報 ・ 1 天前
40歲詹皇本季只能再缺席3場！不然這個「史上第一紀錄」即將中斷
體育中心／王人瑞報導湖人隊看板球星詹姆斯（LeBron James）明天在主場對鵜鶘的比賽，有可能因為左腳傷勢的緣故不出賽，這樣一來他想要繼續入選「年度最佳陣容」，將面臨至少出賽65場的要求，有可能會在這季中斷。FTV Sports ・ 16 小時前
【籃球專欄／李亦伸】中日之戰有感：日本男籃已非世界級球隊
中華男籃11月28日在日本神戶64：90被日本男籃擊敗，這是2027年卡達籃球世界盃亞大區資格賽分組預賽第一輪中華隊第一戰。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
金塊「小丑」命中率百分百！ 26分10助攻9籃板準大三元射日成功
體育中心／綜合報導金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天命中率百分百，繳出26分10助攻9籃板的準大三元成績，率隊以130比112大勝太陽。FTV Sports ・ 13 小時前
NBA/東契奇+里夫斯合砍73分！湖人逆轉獨行俠奪6連勝
洛杉磯湖人今（29）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）火力全開攻下38分，一哥東契奇（Luka Doncic）面對前東家也拿下35分，最終湖人以129比119完成逆轉，收下6連勝。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA/「季中盃」8強對戰組合出爐！湖人全勝晉級挑戰隊史第2冠
NBA季中錦標賽小組賽落幕，雷霆、湖人、暴龍、魔術皆以全勝之姿取得8強席位，尼克擊敗公鹿、馬刺力壓金塊，同樣晉級；外卡資格則由熱火與太陽拿下。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA/巴特勒24分準大三元擊退鵜鶘 延續一不敗紀錄
勇士30日在主場迎戰西區墊底的鵜鶘，雙方上演三分球「打鐵大戰」，最終勇士在吉巴特勒（Jimmy Butler III）攻下24分、10助攻、8籃板的準大三元表現帶領下，以104比96擊敗對手。巴特勒也延續本季加盟勇士以來的一項特殊紀錄。中天新聞網 ・ 14 小時前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 20 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前