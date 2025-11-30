HBL》南湖準絕殺彰縣成功 鎖定12強席位

114學年高中籃球甲級聯賽30日南湖高中和彰縣成功高中打出一場精彩內容球賽，落後大半場的南湖在下半場反攻，一舉將分數追上，並在最後2.1秒由陳冠緁投進關鍵超前分，南湖89比87險勝彰縣成功，在分組2連勝鎖定12強複賽席位。

南湖高中預賽階段和彰縣成功、錦和高中及永平工商分在同組，只要分組前三都能晉級12強複賽，南湖首役125比59大勝永平工商，次役再擒彰縣成功，明天預賽最後一場對錦和不論輸贏，都不影響南湖晉級12強複賽，就是看分組第幾出線。

南湖總教練曾哲彥指出，此役能夠勝出，陳冠緁、陳泓宇、王以勒3名高一好手展現大將之風，加上高二、高三學長們也稱職發揮，「泓宇這場判斷好，幾個三分球把比賽拉回來甚至領先，第4節剩14.5秒以勒投進，我們才有辦法續命，再到最後一波進攻發球，以勒拿球被包夾，冷靜把球傳給冠緁投進致勝分，3人這場表現非常好！」

本季尋求衛冕的松山高中，30日靠著第2節28比7猛攻甩開宜蘭高中，終場松山85比51輕取宜蘭高中，松山2連勝也確定前進12強複賽。松山此役4人得分雙位數，高三先發王浚善13分、9籃板。