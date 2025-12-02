HBL》孔官地轟生涯新高 高苑卡位12強

面對「贏球或回家」的關鍵賽事，高苑工商高三主力孔官地找回進攻本色，2日在114學年HBL高中籃球甲級聯賽男生組預賽最後一場，攻下生涯新高28分，帶領高苑79比75力挫宜蘭高中，搭上12強列車。

高苑主教練廖楚翔表示，孔官地本來就是要有所貢獻，只是暑假期間團隊一直在培養魏宏曄，魏宏曄也把握機會表現搶眼，以及為了增加得分點栽培方旻顥的取分能力，導致孔官地覺得自己要退為配角，忽略他原本持球攻擊的角色，經過提醒該是他跳出來了，他終於證明自己身為隊上老大哥的價值。

廣告 廣告

孔官地這場比賽除了得分，防守也有功勞，全場完成8抄截，他說：「隊上我年紀最大，預賽很多隊友沒發揮出來，我就覺得必須挺身而出帶動大家。尤其我們預賽前兩場輸球，最後一場一定要拿下才可以去屏東打下一階段賽事，很想帶領團隊前進，甚至希望能通過複賽考驗、前進8強。」

孔官地透露，找回自己進攻本色，除了教練、隊友鼓勵，也透過自我對話、和上帝禱告加強心理素質。

面對12強挑戰，廖楚翔指出，與宜中這一場贏得艱辛，相信對球員是很好的養分，下階段賽事要把防守細節、體能及外線都做好，再去談晉級8強的希望；孔官地則說，球員必須聽教練指示並有好的執行力，才有贏球機會。

同日開南高中高杰熙打滿40分鐘，繳出25分、18籃板、6助攻全能數據，助隊在被稱為「濟南路內戰」的對決中以69比58擊敗北市成功高中，於預賽最後一天卡位12強，是學校從開南商工改名為開南高中後的最佳成績。