HBL／最後2秒投進超前分 南湖89：87險勝彰縣成功
114學年HBL高中籃球甲級聯賽，30日南湖高中和彰化縣成功高中打出一場精彩內容，落後大半場的南湖在下半場反攻，一舉將分數追上，最後2.1秒陳冠緁投進關鍵超前分，南湖89比87險勝彰縣成功，在分組2連勝鎖定12強複賽席位。
南湖高中預賽階段和彰縣成功、錦和高中及永平工商分在同組，只要分組前三都能晉級12強複賽，南湖首役125比59大勝永平工商，次役再擒彰縣成功，明天預賽最後一場對錦和不論輸贏，都不影響南湖晉級12強複賽，就是看分組第幾出線。
談到和彰縣成功的激戰，南湖主教練曾哲彥表示，彰縣成功身材高大，又使出區域防守，導致團隊前半場命中率不佳，「後面我們開始防守加壓、把上半場錯誤修正，一直不斷轉換快攻，後面幾個關鍵三分球有投進，才扭轉戰局。彰化成功一整場球打得非常好，我們應該贏這場是運氣好。」
曾哲彥指出，球隊此役能勝出，有賴陳冠緁、陳泓宇、王以勒3名高一好手，加上高二、高三學長們也稱職發揮，「泓宇這場判斷好，幾個三分球把比賽拉回來甚至領先，第4節剩14.5秒以勒投進，我們才有辦法續命，再到最後一波進攻發球進來，以勒被包夾冷靜把球傳給冠緁投進致勝分，3人這場表現非常好！」
南湖此役也如前役調度可以看到五上五下換人，曾哲彥解釋：「我們至少前兩節要讓所有人都能上場，不希望球員報名後非主力只能在場下拍手，也相信孩子上去會有貢獻，3、4節以勝利為主去拚，不過用人調度還是要判斷今天誰狀況好可以幫助球隊為主。」
南湖高三周佑承有21分、7籃板、5助攻、4抄截精彩數據，陳泓宇投進4記三球貢獻16分，王以勒15分、6籃板，陳冠緁9分、6籃板；彰縣成功王家程16分、10籃板，張承曄27分、6籃板、4助攻，芬蘭籍外籍生派翠克14分、5助攻，周宥璟15分、6籃板。
