HBL「東泰字母哥」誤信詐團辦虛擬貨幣帳戶 北檢2罪起訴

記者楊佩琪／台北報導

被稱為「東泰字母哥」，高中籃球聯賽（HBL）台灣、奈及利亞混血球星歐士綸，被詐騙集團假「入職獎金」廣告誘惑，接受指示，申辦虛擬貨幣帳戶供詐團使用，因警方破獲詐團，該帳戶也被凍結。台北地檢署偵辦後，依詐欺取財、洗錢等罪將歐士綸起訴。

檢警追查，歐士綸於2024年9月間，在網路上認識一暱稱「AMIS人資專員」的網友，誤信加入虛擬貨幣業務，就可以獲得「入職金」。歐士綸因此依照指示，開了2個虛擬交易帳戶，並將該2帳戶及自己的銀行帳戶，都交給「AMIS人資專員」。

廣告 廣告

因虛擬貨幣帳戶一下子出現100多萬，歐士綸發現不對勁，但帳戶密碼已被詐團更改，拿不回帳戶。有受害民眾向警方報案，警方偵破，也向台北地方法院聲請扣押歐士綸的2個虛擬貨幣帳戶，查扣存放其中逾12顆乙太幣，歐士綸也因此吃上詐欺、洗錢等罪被法辦。

北檢偵辦後，認歐士綸因被高額獎金誘惑，一時失慮而觸犯法律，考量其年紀尚輕，有穩定就學及家庭環境，依詐欺、洗錢等罪起訴，建請法院審酌減輕其刑。

更多三立新聞網報導

馬太鞍溪釀19死！國民黨花蓮議員赴北檢 告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫

「藝識流」創辦人、護法打死信徒辯「幫淨化」 網紅牙醫等4人起訴

Toyz有錢要繳！遭「超派鐵拳」毆打求償205萬 北院命限期繳裁判費

精神科名醫李光輝過世 被高院前庭長告誹謗案判決公訴不受理

