HBL「活春宮」15秒影片瘋傳！男女球迷激情全被拍 網批：沒錢開房？

生活中心／綜合報導

HBL在新莊體育館熱鬧開打，一名男球迷將頭埋進身旁女子胸口，激情過程全被其他球迷用手機拍下。（圖／翻攝畫面）

熱血刺激的HBL高中籃球聯賽八強賽，近日在新北市新莊體育館與板橋體育館開打。沒想到社群平台卻瘋傳一段15秒活春宮短片，一對男女球迷在新莊體育館觀眾席，似乎看準附近人較少，竟無視比賽正在進行，男方直接將頭埋進女方胸口，激情過程全被其他球迷用手機拍下。影片曝光後，許多網友紛紛批評： 「現在的小孩是沒錢開房嗎？」

HBL近日於新莊體育館點燃戰火，現場聚集許多家長及學生，替自己的母校加油打氣。沒想到網路瘋傳一段15秒活春宮短片，畫面中，只見一對坐在上層觀眾席的男女，似乎看準附近空位較多，兩人先是喇舌，隨後男方竟直接將頭部埋入女方的胸口，親密過程全被其他球迷用手機拍下。

廣告 廣告

不雅影片曝光後，引發許多網友批評「現在的小孩是沒錢開房嗎？」、「有那麼餓ㄛ」、「毫無廉恥」、「HBL 變 Horn Hub 嗎？請自重好嗎！」、「場上在拚球，場下在玩球，這教育怎麼了？」、「以為躲在後面沒人看，結果全台灣都看到了，這下尷尬了吧」、「人家想比球星紅，不可以嗎」、「看一看球賽，想喝餒餒了，寶寶乖」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

AV女優河北彩伽飯店「巧遇」阿基師！ 狂讚：他是料理界的志村健

鄧佳華獄中看「2台灣AV女優」洩慾！ 舍友3天用一次：有種親切感

復興空難60人死傷！倖存空姐參選 曾曝墜機10秒前「超毛詭異現象」

瘦瘦針爆大規模訴訟！「超過千例胰臟炎」副作用 含17例死亡個案

