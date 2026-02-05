HBL》潘彥銘大三元 松山8強開紅盤

114學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽5日在新北市新莊、板橋體育館兩地展開，本季男子組衛冕冠軍松山高中，首戰面對隊史首次打進8強的彰縣成功高中，第1節雖面臨落後，但在第2節起進入狀態，最終99比89收下勝利，松山陣中高三球員潘彥銘更繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」，期待能讓球隊打出氣勢，再衝擊冠軍。

松山高中主教練葉韋喬透露，畢業自新北市新莊國中的潘彥銘，投石問路南山高中、能仁家商未獲青睞，後來到松山找尋機會，練球時教練團看到他具備傳球視野，決定給予他機會，他努力訓練，幾乎是一周7天都到籃球場報到，上季高二拿到HBL球衣，跟著劉程恩、查傑兩位學長學習，本屆高三該是他成為帶動球隊的重點球員，也很開心當初能夠挖掘到這位戰力。

潘彥銘本季已經兩次單場完成「大三元」數據，他表示，自己從小就喜歡籃球，而且是毫無理由的熱愛籃球，看過幾乎所有籃球迷都看過的漫畫《灌籃高手》，也欣賞當時在SBL發光發熱的球星劉錚，休閒時間會跟著父親一起打球，甚至現在選擇加入校隊花更多時間投入在籃球，父母都很支持。

潘彥銘補充，球隊去年冠軍是劉程恩、查傑等學長打下，本季要換自己和現在的成員打下屬於自己的冠軍，因此高中生涯最後一年首要目標就是幫助球隊奪冠。