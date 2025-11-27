HBL》預賽在即 南山新人王因傷缺陣

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽經過資格賽考驗後，29日男甲預賽將在高雄中學登場，參賽16隊爭取12個晉級12月中下旬屏東複賽的名額，可惜上季男生組亞軍南山高中主力黃瀚陞因為右膝前十字韌帶斷裂，只能無奈休兵。

黃瀚陞在HBL 112學年個人菜鳥球季就包辦新人王、年度MVP兩大獎，並助隊勇奪隊史HBL第8冠，這個賽季是他高中生涯最後一季，可惜暑假在長耀盃受傷，右膝前十字韌帶斷裂動刀治療，面臨漫長的復健，自評本季回到賽場的機率僅3成，「但如果球隊晉級到4強總決賽，就會謹慎評估是否出賽。」

預賽11月29日到12月2日在高雄中學參賽16隊分成4組進行單循環賽，經過抽籤，A組為松山高中、東山高中、高苑工商、宜蘭高中，B組為南山高中、能仁家商、開南高中、北市成功，C組為南湖高中、錦和高中、永平工商、彰縣成功高中，D組為光復高中、東泰高中、花蓮體中、三重商工，各組戰績前3名晉級12強複賽。

高中體總並在27日的賽事記者會上，頒發獎座給報名參加HBL甲級賽事超過30年的學校球隊，分別是男生組南山高中、屏東高中及女生組苗栗高商、金甌女中、淡水商工5所學校，高中體總感謝上述學校持續耕耘、奮戰不懈，HBL才能連年有精彩賽事。