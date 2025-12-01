HBL》黃瀚陞養傷 謝旻耕帶隊自評65分

HBL男甲老牌勁旅南山高中，曾獲得新人王及總冠軍賽獎項肯定的黃瀚陞，因為右膝傷勢暫時只能作壁上觀，有賴同樣是高三的謝旻耕成為帶動球隊的要角，到1日打完預賽，他認為自己失誤偏多，表現頂多只有65分。

黃瀚陞今年暑假在長耀盃右膝前十字韌帶斷裂，動手術後進入漫長復健期，南山高中主教練陳柏廷表示，為了黃瀚陞未來籃球生涯考量，就是讓他慢慢來，他也很積極復健，目前可以跑動、進度算是超前，但還無法進行場上高強度動作，會確保狀態沒問題才讓他出賽。

黃瀚陞休息期間，謝旻耕就要成為在場上穩住球隊的那個人，謝旻耕表示，自己高一、高二時獲得不少出賽空間，現在就是把自己學到的經驗分享給學弟，讓他們知道場上要做什麼，目前預賽兩場下來他自評表現只有65分及格，他解釋：「失誤還是太多了，很多可能自己不小心失誤，讓分數被對方追上來，我應該要是第一個到控制好場面的，要更全面帶領。」

南山1日預賽第2場86比61擊敗北市成功高中，2連勝提前鎖定12強，今天要和能仁家商爭分組第1。南山石靖瑜昨役投進4記三分球、貢獻13分，表現不輸謝旻耕的19分、10籃板，陳柏廷認為石靖瑜去年可惜在4強骨裂無法上場，不然他也是球隊需要的得分手。