HBL 8強結果出爐！彰化成功高中首度闖入 明年2月再戰拚前進小巨蛋

實習記者劉尚語／綜合報導

114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子、女子組賽事持續升溫，隨著男子組12強複賽於今（29）日告一段落，最終晉級8強的隊伍名單正式出爐。8強賽將於明年2月5日至12日 在新北市新莊體育館與板橋體育館展開循環戰，各隊將為搶進台北小巨蛋4強舞台全力以赴。

114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子、女子組賽事持續升溫，隨著男子組12強複賽於去年12月底告一段落，最終晉級8強的隊伍名單正式出爐。（圖／HBL臉書粉專）

男子組12強複賽於12月23日至29日在屏東縣立體育館舉行，由16強預賽晉級的球隊分組對抗，爭奪8強門票。最終晉級的8支球隊包括南湖高中、南山高中、松山高中、東泰高中、能仁家商、彰化成功高中、光復高中與東山高中，其中彰化成功高中為隊史首度闖進8強，成為本屆一大亮點，其餘7隊則皆為上屆8強班底。整體來看，8強陣容不僅涵蓋多支傳統強權，也有本季表現突出的新勢力加入，戰力差距相當接近。

男子組8強將採單循環賽制，各隊在8天內完成7場比賽，最終依戰績取前4名晉級，挺進3月於台北小巨蛋舉行的4強與冠軍戰。

女子組方面，同樣已完成12強預賽與複賽階段，8強賽事將與男子組同步進行。女子組8強隊伍包括 北一女中、淡水商工、陽明高中、南山高中、永仁高中、普門中學、苗栗高商與金甌女中，比賽地點同樣安排在新莊與板橋體育館。

衛冕軍北一女中在預賽階段展現穩定戰力，率先鎖定8強資格，陽明高中與南山高中亦順利過關。苗栗高商在關鍵戰役中成功突圍，而普門中學、金甌女中則透過外卡賽殺出重圍，完成晉級任務。8強循環戰將於2月初正式開打，8隊同樣以爭取前4名、挺進小巨蛋為目標。

