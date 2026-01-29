HBM之王翻身！SK海力士營業利益47.2兆韓元「首度超車三星」，改寫韓國晶片權力版圖

重點一：SK海力士2025年營業利益達47.2兆韓元，首度超車三星電子的43.6兆韓元，成為南韓獲利最高晶片商，

重點二：在關鍵的高頻寬記憶體（HBM）市場，SK海力士穩居龍頭，拿下約57%營收市佔，並吃下輝達（NVIDIA）新一代AI晶片多數訂單。

重點三：HBM4世代競賽升溫，三星預計今年開始出貨HBM4，市佔有望回神，但分析師普遍預期短中期仍是「SK海力士、三星雙強對決，美光居於劣勢」。

南韓記憶體大廠SK海力士（SK hynix）在AI熱潮加持下，2025年交出史上最佳成績單，全年營業利益達47.2兆韓元（約合新台幣1.03兆元），首度超越長年稱霸的三星電子（Samsung Electronics）的43.6兆韓元（約合新台幣0.96兆元），改寫南韓半導體產業權力版圖。

廣告 廣告

市場將此視為AI浪潮下「記憶體專攻型」企業相對「多角化集團」的典型勝負案例，也凸顯高頻寬記憶體（HBM）已成新一輪半導體軍備競賽核心戰場。

專攻記憶體，SK海力士靠AI追上三星

報導指出，SK海力士2025年營業利益創下47.2兆韓元新高，反觀三星電子雖然整體營收仍遙遙領先，但全年營業利益為43.6兆韓元，其記憶體事業部營業利益約24.9兆韓元（約合新台幣0.55兆元），在獲利貢獻上已被SK海力士追過。

關鍵差異在於商業結構。SK海力士幾乎將火力全集中在DRAM與NAND等記憶體業務，AI伺服器需求帶動高階產品價格與出貨量上升，獲利幾乎「直通底線」。相較之下，三星電子涵蓋智慧手機、螢幕、家電與代工等多元事業，雖有助分散景氣波動，但也稀釋了記憶體景氣復甦帶來的利多。

SK海力士自2012年被SK電訊（SK Telecom）以約30億美元收購後，持續強化高階記憶體技術與產能。從過去被視為「二線記憶體廠」，一路挺進到如今在AI記憶體賽道超車三星，這次財報被市場解讀為該轉型策略的里程碑。

HBM強吃輝達訂單，AI伺服器成獲利引擎

推動這場逆轉秀的主角，是高頻寬記憶體HBM。這種堆疊式記憶體是AI加速器與雲端AI伺服器的關鍵元件，廣泛用於輝達等公司所推出的高階GPU與AI系統。

市調機構分析師MS Hwang指出，SK海力士在HBM產品的品質與供貨能力上都取得領先，使其成為目前AI基礎建設周期中最明顯的「亞洲AI贏家」。2025年，SK海力士搶下輝達多數HBM採購合約，在HBM3與HBM3E世代均占上風。

根據市調機構Counterpoint去年12月估算，2025年第三季SK海力士在HBM市場的營收市佔約為57%，遠高於三星的22%。南韓媒體進一步報導，SK海力士已拿下輝達下一代「Vera Rubin」平台逾三分之二HBM供貨訂單，意味著在未來一波AI伺服器升級潮中，SK海力士仍將扮演核心供應商角色。

除了HBM之外，SK海力士在傳統DRAM市場也持續蠶食三星市佔。報導指出，該公司在整體DRAM市佔上已連續數季領先，從AI伺服器到PC、資料中心等各類裝置的暫存記憶體需求，都進一步鞏固其在記憶體產業鏈中的定價與談判權。

HBM4競賽升溫：雙強對決，美光暫被甩開

不過，這場AI記憶體戰爭仍在進行中，競爭者正加速追趕。三星近來大幅擴展HBM業務，並表示今年將如期開始出貨第六代技術HBM4產品，試圖在新一代AI平台上扳回一城。

半導體研究機構SemiAnalysis分析師Ray Wang指出，三星去年在HBM產品上曾遭遇品質與良率問題，但隨著HBM4量產準備就緒，「市場期待三星在配合輝達新產品的HBM4上出現明顯翻身」，有望縮小與SK海力士之間的差距。

儘管如此，分析師普遍認為，在HBM4世代，SK海力士仍將維持高市佔，競局將呈現「SK海力士與三星雙強對決」格局，美光科技（Micron）在技術與產品線完整度上仍相對落後。Wang直言，HBM4真正的競賽主要是SK海力士與三星之爭，美光短期內難以撼動兩強地位。

資料來源：CNBC

更多報導

特斯拉將停產 Model S/X！加州廠將改建 Optimus 人形機器人產線

Netflix 2025下半年收視報告出爐！獵魔女團、神偷奶爸⋯Top 30你看過了嗎？