HBO改編功力受考驗？《柏德之門3》真人版影集被爆原作團隊將不會參與製作！

在《最後生還者》改編真人版影集廣獲好評後，HBO 昨（6）天再被爆料，接下來又要進行另一款超人氣遊戲《柏德之門3》的改編工作，並且同樣將由《最後生還者》真人版影集統籌，同時也是《柏德之門3》超資深玩家的 Craig Mazin 擔任主創領導團隊。只不過，在《柏德之門3》真人版影集被爆料之後，卻旋即被爆出，《柏德之門3》真人版改編影集的創作團隊中完全沒有原開發商 Larian Studios 的人員，他們將不會加入這次改編影集的編劇作業與製作團隊。

(Credit:Larian Studios)

廣告 廣告

綜合外媒報導，事實上，回顧那些目前為止被許多玩家盛讚，比較成功的遊戲改編影集，包括《異塵餘生》真人影集的執行製片人之一就是 Bethesda 的遊戲總監 Todd Howard，《最後生還者》影集的編劇兼執行製片人之一就是頑皮狗工作室的總裁 Neil Druckmann，這些影集成功的其中一部份原因就是找來一手打造經典原作的製作人們進入影集製作團隊，確保真人版改編影集可以完全忠於遊戲原作的精神進行改編。

不過，昨（6）天 HBO 被爆料的《柏德之門3》改編影集卻反其道而行，Larian Studios 的發行總監 Michael Douse 確認，他們並不會參與改編影集的製作過程，並且也分享，「我真心認為沒有人能勝過我們的編劇，他們是世界上最優秀的一些遊戲編劇。希望真人版影集也能帶來一樣的美好體驗。」

此外，《柏德之門3》改編影集的故事主軸將是遊戲結局之後，遊戲角色們後來的冒險故事。而對此， Larian Studios 執行長 Swen Vincke 也表示，《柏德之門3》的結局本身就是為了能成為新冒險故事的土壤而完成的，因此影集團隊在故事上也有很多發展方向：「我很好奇 Craig Mazin 他們會怎麼選，他們也有聯繫我，讓我分享我的想法了。」，而在缺少原作開發團隊的參與之下，《柏德之門3》改編影集是否仍會成功，就得要期待 Craig Mazin 與編劇團隊的改編功力了。