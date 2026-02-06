HBO確定打造《柏德之門3》真人影集！由《最後生還者》製作人操刀

HBO 再度出手改編人氣遊戲作品！由外媒 DEADLINE 獨家報導，曾打造現象級影集《最後生還者》的製作人 Craig Mazin 確認將為 HBO 開發《柏德之門》真人影集，並親自擔任主創、編劇與節目統籌，製作陣容同時包含孩之寶娛樂與多位核心製作人參與。

（圖源：柏德之門3）

本次影集改編將以《柏德之門3》為時間軸延續，故事設定在遊戲結局之後，描寫原有角色與全新人物如何面對第三代劇情所留下的巨大後果，走向將不會重述遊戲內容，而是正式開展全新篇章，這也讓《柏德之門》影集擁有更高自由度，不受後續遊戲開發進度限制，能以原創敘事方式長期發展。

廣告 廣告

Craig Mazin 本人是《柏德之門3》的重度玩家，甚至完成了高難度模式通關，同時也是超過 15 年資歷的 D&D 地下城主。他在聲明中表示，希望能延續遊戲團隊建立的故事成果，將這個奇幻世界與角色以尊重原作精神的方式搬上螢幕。

不同於《最後生還者》影集需要依照遊戲劇情發展推進，《柏德之門》將是一部真正以影集節奏發展的「原創」續作型改編。隨著《最後生還者》預計於第三季完結，《柏德之門》也被視為 Craig Mazin 在 HBO 的下一個旗艦作品，延續他過去打造《核爆家園》與遊戲改編影集成功口碑的創作路線。

目前影集仍處於開發初期，尚未公布演員陣容與上映時間，但在《柏德之門3》全球高人氣與 HBO 強勢製作團隊加持下，已被視為近年最受矚目的遊戲改編影集之一。