HBO 恐怖史詩前傳《牠：歡迎來到德利鎮》影評：史蒂芬金宇宙assemble?!
【文 / 雀雀】影集《牠：歡迎來到德利鎮》由 2017 電影《牠》與 2019 《牠：第二章》導演安迪馬希提及其製片人芭芭拉馬希提共同主導，他們的製作與拍攝過程都徹底踩在與「牠IP」一脈相承的系統之上，於是影迷觀眾可以為未看先猜，「你最喜歡的史蒂芬金影像宇宙」將填滿整個《牠：歡迎來到德利鎮》。
既然要以長篇幅形式帶大家一起暢遊小丑潘尼懷斯 Pennywise 的世界，影集優勢就該好好利用。《牠：歡迎來到德利鎮》擴大了電影所能有限收容的德利鎮故事線，用充裕的篇幅探索與娓娓道來德利鎮的黑暗歷史與詛咒情節。
《牠：歡迎來到德利鎮》的故事時間線設定在 2017 年電影版《牠》事件的 27 年前，是《牠》系列的「序章」，影集第二集交代了《牠》「魯蛇俱樂部」家長（如麥克漢隆的祖父 Major Leroy Hanlon）所經歷的事件，以及德利鎮的恐怖循環成形之過程。既然戲說從頭《牠：歡迎來到德利鎮》也沒在客氣，所祭出的「18禁」血腥暴力橋段和肉體恐懼視覺畫面震撼，都是在和觀眾直球對決！
心理恐懼感還需細火慢燉，但開場衝擊可說是超越了電影版的極端恐怖場面，不論是分娩嬰兒或者肢體噴血肉塊橫飛場面，《牠：歡迎來到德利鎮》的尺度上的大膽、可說是毫不客氣地給足全劇強烈暗黑驚悚指數，也給了《牠》系列觀眾大大驚艷與驚嚇。站在與電影的同一脈絡上，《牠：歡迎來到德利鎮》以高濃度和瘋狂想像力來回應史蒂芬金的故事精神，也是和閱聽眾一起「對答案」的勇敢創作。
除了營造恐怖橋段的手法更為成熟豐盛，影集也在美學基調上與電影世界觀互通聲氣。且影集善用了角色的家庭 / 校園 / 社區受創隱情，與整體時代焦慮來強化更深層次的心理恐懼，也有助於讓觀眾對所有人物的行為動機和生命背景的理解。
且「牠」系列總能選角出優秀青少年少女演員，例如飾演校園邊緣角色「莉莉」的 Clara Stack ，眼神純粹而神情複雜，同時能夠駕馭青少女的脆弱與勇敢、哀傷與快樂，甚至多情與無情。在面對不友善世界向自身衝襲而來的威脅、挑釁、孤立乃至於超自然訊號，她的面對方式總能引起觀眾觀賞下去的興致。
潘尼懷斯的出場似乎極其珍貴，電影裡「牠」神出鬼沒，在影集中卻躲得極好，營造的是潘尼懷斯在黑暗中慢慢逼近卻不輕易現身的籌謀者姿態，牠會攻擊角色內心弱點、並讓觀眾與人物都陷入德利鎮的壓抑氛圍，沉浸式體驗「牠宇宙觀」讓孩子們在無知無措裡被虐的惶恐情境。
「牠宇宙觀」也與史蒂芬金宇宙「Kingverse」產生了交集──儘管史蒂芬金的所有創作本來就都在同一個宇宙，但看到《鬼店》關鍵角色迪克哈洛蘭與「牠」之間可能有關聯，還是令人為之振奮起來，想看看史蒂芬金宇宙是否真的能夠 assemble 起來。
