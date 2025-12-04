HD-2D《歧路旅人0》正式發售，特典與各版本收錄內容一次看

SQUARE ENIX CO., LTD宣布，全球銷量突破 500 萬套※的 RPG「歧路旅人」系列最新作品──《歧路旅人 0》，今天於 Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4 / Xbox Series X|S / Windows 正式發售。 （Steam預計於 12/5（五）發售）

※全球販售與下載銷量總和

※Nintendo eShop 台灣商品頁面請於主機確認

（來源：SQUARE ENIX官方提供）

《歧路旅人 0》簡介

「歧路旅人」系列最新作品。在本作中，你自己就是主角本作將以第一代《歧路旅人》的「奧魯斯特拉大陸」為舞台，講述一段由神之戒指引發的復仇與復興的故事。

商品資訊

遊戲名稱 ：歧路旅人 0

支援平台 ：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／PlayStation4／Steam／Xbox Series X|S／Windows

※不論實體版還是下載版，Switch 2 版軟體僅能使用 Nintendo Switch 2 遊玩。

※無法在購買 Switch 版後升級為 Switch 2 版，並且暫無計畫推出支援 Switch 2 版的升級包。購買時請留意不要買錯。

遊戲類型：單人 RPG

遊玩人數：1 人

發售日期：2025 年 12 月 4 日（四）發售 ※Steam版預計於 2025 年 12 月 5 日（五）發售

建議售價：【一般版】（實體版／下載版） 請洽各區域商店。

數位豪華版（下載版）： 請洽各區域商店。

典藏版（實體版）: 請洽各實體商店。

保存資料聯動活動

遊玩《歧路旅人 0》的主機本體中，若存有《歧路旅人》、《歧路旅人 II》、《勇氣默示錄 FLYING FAIRYHD Remaster》、《勇者鬥惡龍 III HD-2D Remake》、《勇者鬥惡龍 I & II HD-2D Remake》中任意一款遊戲的保存資料（部分平台為帳號中有購買紀錄），即可獲得特典。此外，相應作品若有體驗版，也可藉由體驗版遊玩紀錄領取。

※詳情請確認官方網站。

商品資訊

① 【一般版】（實體版／下載版）

實體版：

Nintendo Switch 2 ・Nintendo Switch ・PlayStation5

下載版：

Nintendo Switch 2 ・Nintendo Switch ・PlayStation5 ・PlayStation4 ・Steam ・Xbox Series X|S／Windows

② 數位豪華版（下載版）

▼內容

《歧路旅人 0》遊戲本篇（下載版）

踏上旅途祝福包

數位美術書

▼「踏上旅途祝福包」內容

＜精選技能＞

三重攻擊的精髓

消耗 SP 下降的精髓

提高獲得 JP 的精髓

＜成長消耗道具＞

八種大顆堅果套組

增強物攻的堅果（大）、增強屬攻的堅果（大）

增強物防的堅果（大）、增強屬防的堅果（大）

增強速度的堅果（大）、增強會心的堅果（大）

增強命中的堅果（大）、增強迴避的堅果（大）

＜城鎮裝飾品＞

節慶套組的設計圖

有節慶烤雞的桌子

節慶的拱門

節慶的大拱門

節慶的旗幟

豪華花瓶

數位豪華版：

Nintendo Switch 2 ・Nintendo Switch ・PlayStation5 ・PlayStation4 ・Steam ・Xbox Series X|S／Windows

③《歧路旅人 0》典藏版

▼內容

《歧路旅人 0》遊戲本篇

Nintendo Switch 2（實體版）或 Nintendo Switch（實體版）或PlayStation5（實體版）

聖火神戒指 ※戒圍 21 號。

財富、權力與名聲的八面骰

旅人撲克牌

遊戲墊：奧魯斯特拉大陸地圖

改編版原聲帶 ※預計於日後販售。

「OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol.3」

美術書

「數位豪華版升級包」序號

踏上旅途支援包

※商品資訊等詳情請確認官方網站。

關於目前已確認的遊戲問題

非常感謝各位遊玩《歧路旅人 0》。

以下將說明目前已確認的遊戲問題。

「點亮聖火之人 第 4 章」中建造的設施，其固定管理者無法正確配置的問題

在發售當時的最新版本中，於特定時機進行以下操作時，可能會發生「點亮聖火之人 第 4 章」中建造的設施，其固定管理者無法正確配置的問題。

問題發生條件

在推進主線故事「點亮聖火之人 第 4 章」至「點亮聖火之人 第 5 章」的途中，於建造畫面中使用「一併移居」功能。

目前正在遊玩《歧路旅人 0》的玩家朋友，敬請避免執行上述操作。

若已遇到此問題，只要「點亮聖火之人 第 5 章」尚未結束，即可透過以下方法加以解決。

問題解決方法

在「點亮聖火之人 第 5 章」結束前，將「點亮聖火之人 第 4 章」中建造的設施裡，被錯誤配置為固定管

理者的角色移居至建築工作室，並讓該設施處於沒有配置任何角色的狀態

若「點亮聖火之人 第 5 章」在問題已發生的狀態下結束，則目前尚無解決方法。但我們預計會在後續的版本更新中修復此問題，敬請耐心等候。

非常抱歉因本次問題造成您的不便。

今後也請繼續支持《歧路旅人 0》。

以上內容為廠商提供資料原文