南部中心／綜合報導

高雄有男子玩交友軟體，認識一名女子，自稱是歌手Hebe田馥甄，說她想約男子見面，一起去唱歌，但要對方先購買10萬元手機點數，到時候見面，她則會回送男子10億元，沒想到男子信以為真，跑到超商買點數，還好店員和員警極力勸阻，幫男子保住存款。

詐騙！Hebe要送10億點數？ 男買點數前被店員、警勸阻保住10萬

男子到超商要買10萬元手機點數給Hebe。（圖／翻攝畫面）

員警：「你今天跟正常的女性交往都沒有問題，可是這個肯定是詐騙。」什麼事情讓員警斬釘截鐵就是詐騙，這名白衣男子說歌手Hebe田馥甄要和他見面，到超商開口就要買10萬元手機點數給對方。員警極力阻止：「我不希望你把你的錢，就直接這樣送給別人花了。」女店員也幫忙說：「她也不可能啦，她錢比你還多啦。」男子戀愛腦上身，就連店員也幫忙勸，男子還不信。

店員和警方合力勸阻男子，和他解釋這是詐騙。（圖／翻攝畫面）

受騙男子解釋：「她跟我去唱歌啊。」員警：「唱歌跟你拿10萬元要做什麼？」受騙男子：「說我如果買10萬的卡給她，她要給我10億啊。」員警聽了大吃一驚，「怎麼可能給你10億，大哥。」哪有這麼好的事情，拿10萬換10億，又能抱得美人歸，員警極力勸阻，要他不要買點數，還好好說歹說，男子才終於放棄。高市警阿蓮分駐所長李振源：「認識自稱S.H.E成員Hebe的陌生女子，對方佯稱年底可以見面，但要求男子先購買10萬元的點數卡。」事發在高雄阿蓮區的超商，店員發現這名男子一次要購買大量點數，察覺有異報警，還好點數卡還沒開通，成功保住存款，也讓男子從戀愛幻想中清醒過來。

原文出處：詐騙！Hebe要送10億點數？ 男買點數前被店員、警勸阻保住10萬

