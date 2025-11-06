Hebe說要送我10億！高雄男陷假偶像戀愛陷阱 幸虧超商店員神救援止損10萬

誤認「Hebe」戀上自己，48歲男差點賣愛換10億被超商店員一眼拆穿。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市湖內區1名48歲蕭姓男子深陷「假偶像戀情」陷阱，誤信網路上1名自稱是女團「S.H.E」成員 Hebe（田馥甄） 的女子，對方以甜言蜜語攻勢讓他深信不疑，甚至誤以為與偶像擦出「真愛火花」，詐騙者聲稱年底將在台灣與他「甜蜜見面」，更誇口要送他 10億元見面禮，要求蕭男先以 10萬元Apple Store點數 表達誠意，所幸超商店員機警識破詐騙伎倆，立即報警攔阻，成功保住男子的10萬元。

警方指出，蕭男是透過WhatsApp認識該名假「Hebe」，對方自稱「不想被狗仔拍到，才低調交友」，並以溫柔體貼的語氣博取信任，隨後更一步步「曖昧升溫」，聲稱年底要與他約會，還大方許諾要送出10億元當見面禮。蕭男被沖昏頭，未察覺這是一場設計好的甜蜜陷阱。

廣告 廣告

詐騙者接著以「誠意驗證」為藉口，要他購買10萬元的Apple Store點數卡並傳送序號，蕭男依指示前往阿蓮區一家全家便利商店購卡時， 廖姓女店員發現他神情緊張、購買金額又異常龐大，立刻察覺有異，當機立斷報警，警方趕抵現場後，耐心向蕭男說明這是典型的「假偶像詐騙」，他聽完頓時清醒，慶幸點數卡尚未啟用，順利止損10萬元。

湖內警分局提醒，詐騙手法層出不窮，尤其「假偶像戀愛詐騙」近年急速增長。詐騙集團利用民眾對明星的喜愛與幻想，包裝成浪漫邂逅，進而一步步榨取金錢，警方呼籲民眾務必保持警覺，不要輕信網友的甜言蜜語與高額承諾，若遇疑似詐騙情況，務必撥打 165反詐騙專線 或 110報案，避免追星變「噴錢」，愛偶像不該付出真金白銀！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣