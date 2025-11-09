釀造啤酒的過程通常需要使用燃氣鍋爐 (gas boilers) 來製造大量蒸汽，使其經常造成高度污染情形。為解決此問題，啤酒業者海尼根 (Heineken) 稍早宣布，將與熱電池技術公司Rondo及電力公司EDP攜手合作，在其位於葡萄牙里斯本的釀酒廠，導入一套全新100MWh容量的「熱電池」 (heat battery)系統，希望透過再生能源產生釀酒所需的蒸汽，大幅減少碳排放。

海尼根導入Rondo 100MWh熱電池技術，以再生電力產生釀酒蒸汽、取代傳統鍋爐

Rondo熱電池技術：耐火磚儲熱、7MW規模蒸汽24小時供應

熱電池的運作原理與一般儲存電力的電池不同，而是利用陶瓷等材料來儲存和釋放「熱能」。海尼根里斯本釀酒廠將採用的Rondo Heat Battery (RHB) 系統，便是利用耐火磚 (refractory bricks) 作為儲熱介質。

此系統將由廠區內的太陽能，以及來自EDP提供的可再生電力 (renewable electricity) 供電，將電能轉化為高溫熱能儲存在耐火磚中，隨後再將熱能轉換為釀造過程所需的蒸汽。

該系統預計可提供7 MW規模的蒸汽輸出，足以全天候24小時運行整個釀酒廠。

歐洲飲料業首例，解決高溫蒸汽電氣化難題

此系統預計在2027年4月正式上線，屆時將成為歐洲飲料行業中最大規模的熱電池系統之一。

這項合作被視為業界的重要里程碑，因為「高溫蒸汽」被認為是最難透過電力實現脫碳 (decarbonize) 的工業製程之一。此計畫不僅是海尼根實現其2040年淨零碳排目標的關鍵一步，也對於葡萄牙政府尋求在2030年前減少55%溫室氣體污染的國家目標有所貢獻。

EDP負責營運，採「Hands-off」模式運作

在營運模式上，此系統將採取「hands-off」 (無需插手) 模式，將由EDP負責系統建造與日常運行，Rondo則提供核心的電池技術。

海尼根副總裁Magne Setnes 表示：「此計畫不僅幫助我們減少對傳統能源的依賴，更展示了務實的創新與強大的合作夥伴關係，並且在供應鏈中帶來有意義的改進。」

