Hello Kitty來到你身邊回顧 50年蛻變歷史

記者古可絜／臺北報導

首度移師來臺展出的「Hello Kitty展：當我改變時，Kitty也跟著蛻變」，即日起至明年1月11日在新光三越臺北信義新天地A11登場。現場將Hello Kitty多變魅力濃縮成7大展區，呈現其誕生至今50年來迷人的風情樣貌。此外，臺灣場特別配色與設計可愛透卡，入場即贈，粉絲們千萬不能錯過。

7大展區 重溫童年與生活

Hello Kitty最特別的地方在於，是角色主動走進粉絲的世界中，該展以「來到你身邊的Kitty」為發想，特別打造迎賓場景等粉絲體驗，並特別展出珍貴的初代Kitty複製絨毛玩偶。

踏入展區「Hello! Collaboration」，可欣賞到從變身系列的始祖「日本各地區限定Kitty」，到初期與其他角色聯名的珍貴周邊商品，帶領粉絲一同回顧Hello Kitty的聯名歷史；「Hello! Friends Kitty」則展出由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作的全新插畫作品，走在展區中，彷彿Kitty不只是展品，而是陪伴粉絲一起重溫童年與生活的好朋友。

因為Hello Kitty是從周邊商品誕生的角色，所以與粉絲之間的距離更加親近。「Hello! Memories」展區，以牆面展示過去曾經販售的眾多周邊商品；「Hello! Evolution」展區則呈現影像導演牧野惇特別為展覽製作的原創影像作品，在欣賞的同時，深入探索Kitty在設計上所擁有的獨特魅力。

「東京國立博物館收藏品與Hello Kitty聯動並演」展區，展示風神雷神圖屏風、三代目大谷鬼次的江戶兵衛等，Hello Kitty與東京國立博物館聯名合作的收藏品；另有「互動專區」首度於臺灣場推出，只要輕觸畫面上的特殊圖案，Hello Kitty就會出現意想不到的變化，互動感滿分。

入場贈透卡 日臺精品應有盡有

此外，每位入場觀眾都能獲得1張臺灣限定設計的迷你可愛透卡，以Hello Kitty經典造型搭配桃粉色禮物盒為主題，只有臺灣場才拿得到的特別款式；現場亦設置大型拍照打卡裝置，將過往風靡一時的經典商品變身，結合趣味小巧思，讓粉絲拍照合影。

主辦單位也準備豐富的臺灣場首發商品、主題周邊等，日／臺版精品應有盡有；而可愛拍貼機、三麗鷗明星的可愛姓名貼更是不能錯過的紀念小物，供喜愛Hello Kitty的粉絲選購珍藏，歡迎粉絲們把握展期，前往參觀，也跟著蛻變。

現場設置大型拍照打卡裝置，讓粉絲拍照合影。（曼迪傳播提供）

每位入場觀眾都能獲得1張臺灣限定設計的迷你可愛透卡。（曼迪傳播提供）

現場將Hello Kitty多變魅力濃縮成7大展區，呈現誕生至今50年來迷人的風情樣貌。（曼迪傳播提供）

現場設置大型拍照打卡裝置，將過往風靡一時的經典商品變身，讓粉絲拍照合影。（曼迪傳播提供）

Hello Kitty最特別的地方在於，是角色主動走進粉絲的世界中，該展以「來到你身邊的Kitty」為發想。（曼迪傳播提供）

「Hello! Friends Kitty」展出以「我與Kitty」為主題創作的全新插畫作品。（曼迪傳播提供）

展覽主視覺的Hello Kitty絨毛娃娃。（曼迪傳播提供）

首度移師來臺展出「Hello Kitty展：當我改變時，Kitty也跟著蛻變」在新光三越臺北信義新天地A11登場。（新光三越提供）

