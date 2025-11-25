Hello Kitty史努比歐拉夫45款人氣IP福袋開賣！399元起入手加碼抽保時捷

文／景點+ Rhoda整理報導

迎接耶誕節，小7全新2025年聖誕福袋於12月2日起開賣，一次推出45款福袋，集結9大人氣IP、同時還有5款OPENPOINT APP線上精選玩具總動員等公仔與聖誕倒數月曆！福袋於全台門市與OPENPOINT APP限定開賣，買任一福袋就有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數以及2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組！

7-ELEVEN全新2025聖誕福袋12月2日起開賣！（圖／7-ELEVEN，以下同）

7-ELEVEN聖誕福袋自12月2日起於全台限量開賣，聖誕福袋全系列限時6天入手優惠最划算！

12月2日至7日止更推出「聖誕購物節」活動，使用6大信用卡、5大指定支付工具消費滿1,111元還能再立折125元，早買享折扣。

這次聖誕福袋結構共有45款千元預算以內的超值選擇，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇以及全新初登場DINOTAENG等9大人氣IP。

價格帶分別推出399元的「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」2種組合，499元則有「抽繩托大特包+立體絨毛擦手巾」、「抽繩大托特包+大臉化妝包」、「絨毛開窗提袋+大臉化妝包」 3種組合，同時還有新增899元的「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被」以及999元超值「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」以及「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」等3種組合。

不僅如此，小7於12月2日上午11點起推出OPENPOINT APP限定開賣的5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔(存錢筒)及史迪奇「倒數月曆」。

OPENPOINT APP限定。

線上線下福袋皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券外，還可獲得總價值超過1250萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan一台、貳獎為甜蜜約定5兩黃金2名，另外12月2日至8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，以及福袋集點GO抽2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組！

【Info】

7-ELEVEN 2025聖誕福袋

1. 開賣時間與地點：2025年12月2日(二) 00:00起於全台7-ELEVEN門市現貨開賣

2. 商品介紹：

推出399元、499元、899元、999元四種價位帶、總計45款福袋選擇。每款福袋皆附有品牌優惠券與抽獎序號，購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多、中獎機會越高。

399、499、899、999元每款福袋皆附有一組優惠券，享有總價值超過5,000元的30大品牌攜手合作跨品牌通路優惠券，像是PIZZA HUT、達美樂、拿坡里披薩、福勝亭、三商巧福+鮮五丼、肉次方、海昌、雄獅、Surfshark、linego、西堤、鮮茶道、聚 日式鍋物、威訊esim、石二鍋、品田牧場、12MINI、JOYTEL esim、台灣晶澈、星歐隱形眼鏡等最低買一送一起優惠，提供超過30組優惠券。

999元福袋除了提供超過30組優惠券外，加碼贈送星巴克咖啡免費招待券(現賺95元)、原燒和牛優惠券(現賺199元)、LINEGO搭車優惠券(現賺100元)、LILMOON買一送一優惠券(現賺449元)等價值近千元的加碼優惠券。

3. 外送平台加碼優惠：

foodomo：自12月2日起推出「聖誕狂歡GO」限定活動，凡於 foodomo結帳輸入優惠碼「聖誕狂歡GO」即享 滿499享8.5折，最高折150，不限新舊客可使用2次(滿1000折150)。

4. 獎項介紹：

頭獎保時捷 MACAN 1名(價值343萬)

貳獎-甜蜜約定5兩黃金2名(價值164萬)

小七集點卡2026世界棒球經典賽門票4組(價值86萬)

12月2日到12月8日間，天天抽「100萬OPENPOINT點數」，共7名(每日20:00公佈中獎序號於官方FB社團)

