Hello Kitty展台灣限定周邊、特典必收 飛天小女警花漾現身台中

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」首次登台。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」展出初代絨毛玩偶複製品。（徐梓榕攝）

首度移師來台的「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」日前已開展，不僅有多展區展出Kitty誕生至今50年來迷人多變的風情樣貌、日本各地區與其他聯名商品等，以及日本未展出、台灣首度出現的互動專區，民眾可碰觸畫面上的特殊圖案與Kitty互動。

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」展出多款歷代周邊。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」展出多款歷代設計款玩偶。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」帶來日本未展出的互動裝置體驗。（徐梓榕攝）

值得一看的展區還有「Hello! Friends -Kitty -無論何時都在你身邊-」，由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作全新插畫作品，每幅都有不同風格；展區最後也將過往風靡一時的經典商品變身為大型拍照打卡裝置，結合趣味小巧思，粉絲們絕對少女心大噴發。

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」的電影院集結歷年來的各種Kitty，展區內不可拍攝。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」的「Hello! Friends -Kitty -無論何時都在你身邊-」展區，由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作全新插畫作品。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」將過往風靡一時的經典商品變身為大型拍照打卡裝置。（徐梓榕攝）

官方更精心準備台灣場首發商品，業者分享，本次設計概念來自傳統紅白條紋塑膠袋，民眾可用Kitty與桃紅色盒子分辨台灣限定商品，其他還有日本進口周邊、拍貼機、三麗鷗明星的可愛姓名貼等。展覽於2026年1月11日前在新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場展開，入場即贈台灣限定配色與設計的迷你可愛透卡，此外，部分展區禁止拍攝，民眾需留意工作人員提醒。

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」展區最後的大型裝置必拍。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」入場禮為台灣限定的透卡。（徐梓榕攝）

「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」推出台灣限定周邊（左），桃紅色為台灣限定色。（曼迪傳播提供／徐梓榕台北傳真）

「一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力」，花花、泡泡及毛毛三姐妹再出任務，在有著40公頃壯闊花海與20萬株花卉盛開的台中花毯節帶來《飛天小女警》限定主題館；以「花朵系列」為靈感，推出超過60款限定周邊商品，業者首推讓你一次擁有全員款的飲料提袋、被花瓣包圍的造型吊飾零錢包、附有小花吊飾的編織包等，款款都實用。

《飛天小女警》限定主題館推出多款實用周邊。（WeTrust信賴互動行銷有限公司提供／徐梓榕台北傳真）

《飛天小女警》限定主題館推出花朵鑰匙圈吊飾，229元。（WeTrust信賴互動行銷有限公司提供／徐梓榕台北傳真）

看花海身上怎麼能少了花元素呢？這回也推出拍照打卡必備的8款花朵系列短T，不論是戴著花圈、拿著花項鍊或兔兔套裝的三姐妹款遊戲款都超可愛，快跟親友一人一件，成為最亮眼的存在，11月30日前都可至台中國際花毯節購買。

