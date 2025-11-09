Hello Kitty展首登台！重現50年蛻變 憑票送台灣限定透卡

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-東京場。圖／曼迪傳播提供

首度移師台灣展出的《Hello Kitty 展 - 當我改變時，Kitty 也跟著蛻變 -》特展，將於 11 月 12 日在新光三越台北信義新天地 A11 的 6 樓開展。此次特展將呈現 Hello Kitty 50 年來的多變風貌，規劃四大展區，並將販售台灣場首發商品。凡入場觀眾均可獲贈台灣場特別配色設計的紀念透卡。

Hello Kitty展-台灣限定入場禮-「迷你可愛透卡」示意。圖／曼迪傳播提供

主辦單位曼迪傳播揭露「Hello! Collaboration」與「Hello! Friends」兩大展區的亮點。「Hello! Collaboration」將帶領觀眾回顧 Hello Kitty 的聯名歷史，展出從「日本各地區限定 Kitty」始祖系列，到初期與其他角色聯名的珍貴周邊商品。「Hello! Friends」展區則特別展出多位藝術家，以「我與 Kitty」為主題創作的全新插畫作品。

除了上述展區，特展還包含先前公布的「Hello! Memories」，探討 Hello Kitty 如何從商品設計中誕生；以及「Hello! Evolution」原創影像作品，呈現其 50 年來的迷人演變。展場同時將過往的經典商品，轉化為大型拍照打卡裝置，供粉絲合影。

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-東京場。圖／曼迪傳播提供

此次特展也將推出豐富的周邊商品，包含台灣場首發商品，以及多款日版與台版精品。此外，會場還設有拍貼機與三麗鷗明星姓名貼機供粉絲選購。主辦單位提醒，更多詳細資訊可密切注意其臉書公告。

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】展覽資訊

日期：2025年11月12日（三）～2026年1月11日（日）

地點：新光三越信義新天地A11 6樓

營業時間：平日11:00~21:30 例假日前一天營業至22:00

＊以新光三越信義新天地A11營業時間為準



