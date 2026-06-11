Hello Kitty陪2.6萬幼生迎向小 新北幼兒園畢業禮物很驚喜

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《圖說》新北市今年度幼兒園畢業禮物特別結合孩子喜愛的卡通明星與實用餐具，希望孩子帶著期待與自信迎接新生活。〈教育局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市114學年度幼兒園畢業禮物今年首度攜手三麗鷗，推出Hello Kitty聯名餐具組與字典，致贈全市2萬6千多名公私立幼兒園畢業生。禮物以Hello Kitty為主角，並結合酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿及帕恰狗等人氣角色，打造兼具童趣設計、實用功能與紀念意義的畢業贈禮，陪伴孩子帶著期待與自信邁向小學新生活。

新北市教育局今（11）日於光復國小舉辦畢業驚喜活動，特別邀請Hello Kitty化身神秘嘉賓現身校園，與幼生共同開箱畢業禮物並互動合影。現場氣氛熱烈溫馨，孩子們見到卡通明星現身紛紛驚喜歡呼，為畢業季增添難忘回憶，也讓成長的重要時刻更具儀式感。

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《圖說》Hello Kitty陪2.6萬幼生畢業。〈教育局提供〉

教育局長張明文表示，幼兒園畢業是孩子人生學習歷程的重要里程碑，也是銜接小學生活的起點。今年特別結合深受孩童喜愛的卡通角色與日常實用餐具，希望孩子在踏入新階段時，不僅充滿期待，也能建立自信，讓畢業禮物成為童年中溫暖且具紀念價值的一部分。

此次畢業禮物外盒以寶寶藍禮盒設計呈現，內容包含不鏽鋼便當盒、不鏽鋼湯碗、不鏽鋼杯、鈦湯匙、書籤、墊板及字典等用品。其中餐具採用SUS316不鏽鋼材質並壓印Hello Kitty系列圖樣，兼具安全與耐用；鈦湯匙為臺灣製造並通過SGS檢驗，確保品質安全。字典則象徵閱讀與學習的起點，引導孩子帶著好奇心探索新知。

《圖說》便當盒、湯碗及杯子採用安全耐用的SUS316不鏽鋼材質，搭配Hello Kitty系列肖像壓印圖樣兼顧。〈教育局提供〉

張明文指出，今年特別納入便當盒設計，也呼應新北市115學年度即將推動的免費營養午餐政策，期盼孩子升上國小後能安心用餐，逐步培養健康飲食與良好生活習慣。整體設計從角色IP到實用內容皆融入陪伴成長的理念，期望讓學童在歡樂中迎接新階段，並在校園生活中留下溫暖記憶。未來市府將持續以孩子需求為核心，打造更友善、安全且支持學習的教育環境。