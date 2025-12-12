Hello Kitty 衝爆今年！Mayblline媚比琳、美胸內衣、LeSportsac 三大聯名全攻略：最可愛、最想買都在這！

（圖／品牌提供）

Hello Kitty 粉絲準備尖叫！今年冬季最強「粉潮攻勢」來了，從媚比琳的甜酷紐約系彩妝、GiRLS by PEACH JOHN 的復古少女內衣，到 LeSportsac 的療癒系印花包款，一口氣推出三大跨界聯名。無論你是美妝控、內衣控還是包包控，都能找到最能擊中心臟的那一款。這波 Hello Kitty 真的衝到最高點，每一樣都是限量、都是收藏級，女孩們不買真的會後悔！

​1.【媚比琳 × HELLO KITTY】甜酷紐約妝 × Kitty 新衣一次收

媚比琳 × HELLO KITTY】甜酷紐約妝與粉潮快閃登陸台北！全系列限定包裝＋打卡活動一次必收

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

媚比琳今年與 Hello Kitty 攜手掀起最強粉潮攻勢，從飛天翹睫毛膏、抗手震眼線液、FIT ME粉底液、鎖吻唇釉到經典卸妝液，通通換上超萌甜酷限定包裝。不只妝品可愛，媚比琳更將整座「紐約街頭」搬到台北，打造限定POP-UP打卡點，讓粉絲沉浸在彩妝×潮流 ×Hello Kitty的全方位粉色宇宙。

（圖／品牌提供）

走進場館，彷彿被瞬間傳送到紐約SoHo街角：巨型街景裝置、甜酷霓虹燈、整面 Hello Kitty 時尚牆都是必拍亮點。最受粉絲歡迎的，則是現場限定的「復古拍貼機」，只要拍照並公開分享到個人社群，即可免費拍貼一次，立刻製作專屬的 Hello Kitty潮拍收藏照。

此外，只要在12/14前攜帶任何 Hello Kitty 周邊到POP-UP，並公開分享社群貼文，就能獲得限量聯名貼紙包一份（數量有限、送完為止）。品牌也同步推出社群抽獎活動：只要公開發布與此次聯名相關的照片或影片並標註「#媚比琳xHELLOKITTY聯名」，就有機會把Hello Kitty限量帆布袋帶回家。

活動資訊：

2025/12/12–12/14（11:00–18:00）

台北分號俱樂部（松山區民生東路三段113巷11號）

聯名商品同步登場：

媚比琳X Hello Kitty飛天翹防水睫毛膏（黑色／暖棕） / 469元、超激細抗暈眼線液（抗手震版）/ 370元（圖／品牌提供）​

媚比琳X Hello Kitty FIT ME 反孔特霧粉底液 / 469元、超持久水光鎖吻唇釉 鎖吻棒 / 499元、輕柔眼唇卸妝液 150ml / 234元（圖／品牌提供）

2.【GiRLS by PEACH JOHN × HELLO KITTY】復古甜妹穿搭必收內衣組

Peach John 的姊妹品牌 GiRLS by PEACH JOHN 推出濃濃復古甜味的 Hello Kitty 內衣 × 居家服，四款都超可愛、細節滿滿。紅色點點、蝴蝶結與刺繡，完美呈現少女與復古魅力。​

（圖／品牌提供）

內衣褲與可愛日常服同步上市！

全系列包括內衣組、睡衣組等，多種令人期待的超可愛HELLO KITTY內睡衣等你來選購！當然還有居家服、日常服，粉絲們怎麼能不收！

粉絲推薦！

HELLO KITTY 點點薄紗蝴蝶結內衣組：可拆式襯墊 × Kitty 刺繡小臉 × 背面挖洞蝴蝶結

HELLO KITTY 編織蝴蝶結背心短褲睡衣三件組：軟糯絨線針織、背心胸前 Kitty 刺繡、外套滿滿蝴蝶結

HELLO KITTY 點點薄紗蝴蝶結內衣組 / 990元、HELLO KITTY 編織蝴蝶結背心短褲睡衣三件組 / 1,990元（圖／品牌提供）

3.【LeSportsac × HELLO KITTY】療癒系印花包款全面萌炸登場

延續去年 50 週年熱潮，LeSportsac 再度攜手 Hello Kitty 推出三款包型 × 全新獨家印花，「甜蜜愛心」與「心語呢喃」兩大風格一次包辦療癒與俏皮。兩大印花亮點：包括 HELLO KITTY 滿滿的愛，滿版愛心×細緻線條，甜味爆棚。而HELLO KITTY 心語呢喃的深棕底×小物插畫，溫柔又百看不膩。​

（圖／品牌提供）​

三大包款一次收藏：

包括愛心造型手拿包、 超大容量 A4 可收、外出首選的大型肩背托特包（HELLO KITTY 心語呢喃） 、迷你手機斜背包（HELLO KITTY 心語呢喃）一次許願收藏！

愛心造型手拿包 / 3,400元、大型肩背托特包 / 5,200元、迷你手機斜背包 / 3,600元（圖／品牌提供）





