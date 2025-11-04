Hello Kitty 2025秋冬聯名盤點！UNDERCOVER滿滿蝴蝶結回歸、PEACH JOHN甜辣背心太燒了
從1974年誕生至今，Hello Kitty的可愛不只是童年記憶，更成為流行文化的象徵，到了2025秋冬，日系內衣品牌PEACH JOHN、台灣品牌AIR SPACE都與Hello Kitty推出全新的聯名系列，而日本潮流品牌UNDERCOVER更是讓早先推出的滿滿蝴蝶結Kitty強勢回歸！
2025年秋冬Hello Kitty聯名盤點
UNDERCOVER
在秋冬的Hello Kitty聯名中，最讓人驚喜的就是日本潮流品牌UNDERCOVER將2008年與三麗鷗合作的滿滿蝴蝶結Kitty帶回來了！這個以70年代穿著藍色吊帶褲的經典Hello Kitty為基礎延伸設計的造型，將標誌性的蝴蝶結佈滿Kitty的整張臉，當時一推出就掀起搶購收藏熱潮，本次回歸除了推出服飾與配件，更加入了美樂蒂（My Melody），可愛度直接倍增。
直達官網
販售資訊：
UNDERCOVER ISETAN THE STAGE：10月29日～11月4日獨家販售
日本UNDERCOVER專門店與官網：11月1日正式販售
PEACH JOHN
PEACH JOHN姊妹品牌「GiRLS by PEACH JOHN」也推出Hello Kitty限定系列，將復古浪漫與性感融合成少女感的日常單品，經典紅色蝴蝶結元素貫穿全系列，舒適又不失可愛，編輯最推薦的是編織蝴蝶結背心短褲睡衣套裝，正面兩個大大的絨面蝴蝶結裝飾，在家或外出穿著都非常討喜！聯名系列已於10月22日起於PEACH JOHN官網與全台門市正式開賣。
直達官網
AIR SPACE
台灣品牌AIR SPACE以科技感的銀色為主題，將Hello Kitty轉化為閃閃發光的Y2K酷女孩，系列以低飽和的粉紅與灰藍色為基調，有Hello Kitty的可愛圖像之外，好夥伴美麗蒂、庫洛米也同步加入，很適合甜酷風格的女孩穿搭，系列同時推出銀箔Logo抱枕、吊飾與學院風包款，目前已於10月20正式開賣。
直達官網
