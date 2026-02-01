HELLO KITTY＆JISOO快閃店沒授權？台灣主辦方澄清：一切合法

[Newtalk新聞] 韓國天團BLACKPINK成員JISOO，近期推出「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃，將於2月6日移師台灣，在松菸開快閃店，讓粉絲相當期待。不過今(1)日上午JISOO所屬的公司BLISSOO卻發聲明指出，除了韓國境內快閃店外，其他地區的快閃店都未經授權，掀起網友熱議。對此，台灣主辦方「網銀國際影視」也發文澄清，強調快閃店都是合法授權的。





韓國天團BLACKPINK成員JISOO將與三麗鷗知名角色「Hello Kitty」聯名，自2月6日至3月1日，於台北松山文創園區1號倉庫設立快閃店，讓粉絲相當期待。不過今(1)日上午JISOO所屬的公司BLISSOO卻發聲明指出，除了韓國境內快閃店外，其他地區的快閃店都未經授權，因此台灣的快閃店和JISOO沒有關。消息一出掀起網友熱議。

對此，台灣主辦方「網銀國際影視」在Threads發文澄清，「本公司已於2025年12月22日，正式取得AIRTEC IPX就本活動及相關商品之合法授權，所有合作與執行流程皆依授權範圍進行， 現場販售商品亦皆為韓國直行輸入，請大家放心。稍後韓國官方也將同步協助釐清相關資訊。」





隨後AIRTEC IPX也在社群媒體上，發出中韓文聲明，強調活動是經過合法授權的。AIRTEC IPX指出，AIRTEC IPX 為「HELLO KITTY x JISOO」聯名企劃合法授權管理單位之一，並已依授權架構，正式收到MUSE M. 授權於台灣地區規劃與執行「HELLO KITTY x JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店活動，相關授權文件及合作流程皆合法有效。





但礙於近期部分公開訊息因著重於特定地區活動之主辦模式，未完整呈現不同市場間之授權結構差異，致使外界對其他地區合法授權活動產生誤解。AIRTEC IPX 特此說明，台北快閃店活動係於合法授權體系下進行，並非未經授權或非官方之活動。目前MUSE M.則尚未回應，很多粉絲對目前的風向都持著觀望態度。

