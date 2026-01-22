Hello Nico重新詮釋〈愛的初體驗〉 激盪全新火花

記者王丹荷／綜合報導

「滾石撞樂隊2」釋出3首顛覆原創的改編作品。Hello Nico、皇后皮箱以及 163 braces，分別以各自風格重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉、羅大佑〈妳的樣子〉，以及順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。3組音樂人不僅在編曲上大膽打破原曲框架，也在改編過程中融入各自對原作的理解與情感，讓跨越時空的經典金曲在當代語境下激盪出全新的火花。

張震嶽的經典歌曲〈愛的初體驗〉1997年在卡拉OK鼎盛時期迅速走紅，直白又帶點戲謔的歌詞，精準描寫年輕世代初次面對愛情時的青澀、不安與假裝成熟，成為一代人的青春記憶。張震嶽曾透露，歌曲創作靈感來自日本愛情動作片片名《性的初體驗》，他刻意將「性」轉化為「愛」，以幽默卻真誠的方式書寫感情中的困惑與不安全感，也奠定了他鮮明的「青春搖滾」創作風格。該曲至今仍持續在線上平台被大量收聽，官方Music Video在YouTube上累積觀看數已達近千萬（910 萬）。

廣告 廣告

曾獲第27屆金曲「最佳新人獎」提名的樂團Hello Nico，此次選擇挑戰與他們自身曲風差異極大的〈愛的初體驗〉，對他們而言，〈愛的初體驗〉同樣是學生時代的共同記憶。團員回憶，國中時接觸到張震嶽的音樂，便對其率性形象留下深刻印象，而專輯《秘密基地》最後收錄的remix版本，也曾影響他們對這首歌的最初想像。此次改編，Hello Nico選擇翻轉原曲原本輕快幽默的氛圍，改以悲涼、冷冽的情緒重新詮釋，拉開情感深度，團員直言：「我們想做1個『可能我再也不會這樣去愛1個人了』的版本。」

〈妳的樣子〉是羅大佑情感書寫中極具重量的1首作品，由他親自包辦詞曲，時至今日仍是羅大佑在 Spotify上最受歡迎的作品之一，播放量已突破 500 萬次。羅大佑曾提及，創作靈感來自1位與自己個性極為相似的戀人，正因「過於相像」，反而留下無法結合的遺憾，也讓這首歌多了一層蒼涼而悲劇的情緒。

〈妳的樣子〉與影像作品的連結同樣深刻，在電影《阿郎的故事》中搭配周潤發飾演角色的命運，成為關鍵情感旋律，也使其成為無數觀眾心中難以取代的經典之作。對皇后皮箱而言，〈妳的樣子〉是在他們童年觀影後，留下了深刻印象。此次改編，團隊保留原曲段落與旋律架構，以復古搖滾風格重新編排，並改由女聲演唱，使整體口吻更加慵懶而灑脫，在不失原曲惆悵的同時，也多了1份輕輕回望的從容。

〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉是順子音樂生涯中極具代表性的作品之一，歌名中的日期據傳是她當時戀人的生日，為歌曲增添私密而真實的情感層次。作品以中英夾雜的歌詞書寫愛情，旋律純粹、情感真摯，也讓順子憑藉該張專輯榮獲第10屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，確立其在華語樂壇的重要地位。

談及選曲原因，163 braces直言深受順子創作吸引，認為她是1位極具前衛精神的女創作歌手，也希望能在致敬原作的同時，嘗試打破既定想像。此次改編中，她加入電子聲響元素，打造更具畫面感的聆聽體驗，並在與製作人明凱討論後，從畫面感出發構思整體編曲，融合自身過往作品〈小船〉與〈天空〉的創作氣質，帶來不同於原曲的全新詮釋。163 braces俏皮表示： 「希望大家聽得愉快吧哈哈哈！也希望順子老師有機會聽見的話會開心！」

Hello Nico參與「滾石撞樂隊2」計畫，改編張震嶽〈愛的初體驗〉。（滾石唱片提供）

皇后皮箱參與「滾石撞樂隊2」計畫，改編羅大佑〈妳的樣子〉。（滾石唱片提供）

163braces 參與「滾石撞樂隊2」計畫，改編順子〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。（滾石唱片提供）