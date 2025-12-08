《Hello Taitung》新刊發表 在臺東，後來的我們

臺東縣政府創辦專為外籍人士量身打造的外語刊物《Hello Taitung》，並且舉辦分享會。

為了讓在臺灣的外籍人士能夠深度了解臺東的多元文化及生活，臺東縣政府創辦專為外籍人士量身打造的外語刊物《Hello Taitung》，分享在臺東生活的真實樣貌。最新一期的主題為「Follow up the Taitungers在臺東，後來的我們」，作為第十期紀念特刊，七位過去的撰稿人探討他們在臺東長期生活的變化與堅守，以及這片土地對他們的深遠影響。

在第十期發表分享會上，主編Steven Crook分享擔任專刊編輯兩年期間，在臺東所遇見外國朋友的感想，以及這次分享會與慢食節的連結。本期七位在臺東生活多年的外籍人士，他們的故事核心圍繞著挑戰、堅守與蛻變。有人投身海洋教育與戶外活動，有人回歸山海之間的導覽與生活節奏，也有人透過慢食、環境行動、身心療癒與文化探索，逐步在地扎根。

本期《Hello Taitung》「特別介紹」單元中，來自Tamara Flussfisch 分享因過去專刊的發行，讓更多人認識她的純素料理和理念。這本雜誌不只替她在臺東建立新的連結，也讓遠在歐洲的親友更理解她在這裡的生活與選擇，Tamara堅信臺東是她的歸宿。

另外一位作者，環保企業家 Josh Campbell ，分享自2021年起在臺東投入海洋與環境教育，成立Taiwanderful推動減塑行動，協助社區將塑膠再製為建材與工藝品。他放棄依賴政府補助，轉向與民間合作，深耕在地、以教育與藝術帶動行動，雖忙碌卻不忘守住臺東慢生活的初心。

此外，為呈現作者們更多元的在地生活面貌，本期特別收錄「Objects That Enrich Our Taitung Lives 這些豐盈了我們的臺東生活」專欄，邀請每位作者分享一件對他們臺東生活而言，別具意義小物的故事。有貝殼收集、漂流木十字架、祖母手工編織草蓆等等，充滿個人歷史與情感的小物，細膩體現每位作者的個性與興趣，以及臺東生活的獨特韻味。

國際發展及計畫處處長李素琴指出，《Hello Taitung》外語專刊自2021年發行後，除臺東縣境內的旅遊服務中心及國際人士友善的餐廳、民宿外，民眾也可在臺北市各大旅遊服務中心、各大學華語文教學中心免費索閱，寄發給各國的駐臺使館及代表處，包含美國在臺協會(AIT)、波蘭臺北辦事處等單位，對於臺東能發行這樣一本針對外國人撰寫的刊物均表示好評，而且撰文的外國人士不侷限英語系國家的外國人，這些撰文作者，都是以他們最實際在臺東的生活經驗，向更多外國朋友介紹臺東獨特的「慢生活」與「慢經濟」，相信對其他世界旅人來說，也是一本很好認識臺東的刊物，第十期的紀念刊，算是完美告一段落，2026年將會以主題行銷影音的方式，讓更多國內外的朋友認識臺東，請大家拭目以待。